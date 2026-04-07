ППО окупантів у Криму зазнає найбільших втрат за час війни - АТЕШ

Система протиповітряної оборони тимчасово окупованого Криму переживає найгірший період за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на свого агента зі складу підрозділів ППО вкс рф, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що серія точних ударів планомірно вибиває дивізіони С-400 та "Панцирів" - і відновлюватись окупанти просто не встигають.

Під удар потрапили насамперед частини, що закривають небо над півостровом від Джанкоя до Євпаторії та Чорноморського. Позиції, які ми займали місяць тому, вже не існують. Їх просто немає – згоріли чи залишені - йдеться у повідомленні.

За словами агента, командування латає дірки будь-якими доступними засобами: у мобільні групи ППО заганяють людей без нормальної військової підготовки, зокрема співробітників місцевих окупаційних адміністрацій.

"Нам привезли людей, які раніше сиділи в кабінетах. Кажуть: навчайтеся на ходу", - додає агент.

Нагадаємо

