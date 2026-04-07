ПВО оккупантов в Крыму несет наибольшие потери за время войны - АТЕШ

Система противовоздушной обороны временно оккупированного Крыма переживает худший период за все время полномасштабной войны. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своего агента из состава подразделений ПВО ВКС РФ, информирует УНН.

Отмечается, что серия точных ударов планомерно выбивает дивизионы С-400 и "Панцирей" – и восстанавливаться оккупанты просто не успевают.

Под удар попали прежде всего части, закрывающие небо над полуостровом от Джанкоя до Евпатории и Черноморского. Позиции, которые мы занимали месяц назад, уже не существуют. Их просто нет – сгорели или оставлены - говорится в сообщении.

По словам агента, командование латает дыры любыми доступными средствами: в мобильные группы ПВО загоняют людей без нормальной военной подготовки, в том числе сотрудников местных оккупационных администраций.

"Нам привезли людей, которые раньше сидели в кабинетах. Говорят: учитесь на ходу", - добавляет агент.

Силы беспилотных систем атаковали российский носитель "Калибров" в Новороссийске и буровую платформу. Несмотря на работу ПВО, вражеские цели получили поражения.

