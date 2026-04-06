СБС уразили фрегат рф у Новоросійську та бурову установку - Мадяр
Київ • УНН
Сили безпілотних систем атакували російський носій Калібрів у Новоросійську та бурову платформу. Попри роботу ППО ворожі цілі отримали ураження.
Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 6 квітня завдали ударів по фрегату рф "Адмірал Григорович" у порту Новоросійська та буровій установці "Сиваш". Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram, передає УНН.
Деталі
За його словами, попри роботу російської ППО, українським дронам вдалося уразити цілі.
Не ми б’єм — верба б’є: ракети в молоко, дрони в ціль
Фрегат "Адмірал Григорович" є носієм крилатих ракет "Калібр" та зенітного комплексу "Штиль-1". Під час атаки, як стверджується, пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту корабля, однак це не завадило його ураженню.
Операцію виконали підрозділи СБС у координації з СБУ. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.
Крім того, українські сили уразили плавучу бурову установку "Сиваш" у взаємодії з підрозділами ВМС та силами глибинного ураження.
Сили безпілотних систем атакували нафтоб’єкти рф у приморську та кстово - "Мадяр"05.04.26, 11:39 • 6822 перегляди