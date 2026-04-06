СБС уразили фрегат рф у Новоросійську та бурову установку - Мадяр

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Сили безпілотних систем атакували російський носій Калібрів у Новоросійську та бурову платформу. Попри роботу ППО ворожі цілі отримали ураження.

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 6 квітня завдали ударів по фрегату рф "Адмірал Григорович" у порту Новоросійська та буровій установці "Сиваш". Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram, передає УНН.

Деталі

За його словами, попри роботу російської ППО, українським дронам вдалося уразити цілі.

Не ми б’єм — верба б’є: ракети в молоко, дрони в ціль

- зазначив Бровді.

Фрегат "Адмірал Григорович" є носієм крилатих ракет "Калібр" та зенітного комплексу "Штиль-1". Під час атаки, як стверджується, пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту корабля, однак це не завадило його ураженню.

Операцію виконали підрозділи СБС у координації з СБУ. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Крім того, українські сили уразили плавучу бурову установку "Сиваш" у взаємодії з підрозділами ВМС та силами глибинного ураження.

