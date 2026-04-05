Сили безпілотних систем атакували нафтоб’єкти рф у приморську та кстово - "Мадяр"
СБС ЗСУ завдали ударів по нафтопроводу в приморську та НПЗ у кстово. На об'єктах зафіксовано пошкодження інфраструктури та масштабну пожежу.
У ніч на 5 квітня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по нафтогазовій інфраструктурі рф, зокрема по порту "Транснефть" у приморську та НПЗ "Лукойл" у кстово. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram, передає УНН.
Деталі
Не ми б’єм - верба б’є
За його словами, у ленінградській області в районі порту приморськ було пошкоджено ділянку нафтопроводу, що підтверджує і російська сторона.
Пошкоджено один із ділянок нафтопроводу в районі порта приморськ, іде безпечне вигорання
Також під удар потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті кстово. За даними відкритих джерел, на об’єкті зафіксовано масштабну пожежу.
До операції були залучені підрозділи 1-го окремого центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" та 413-го підрозділу "Рейд".
У СБС зазначають, що удари спрямовані на зменшення ресурсів противника, зокрема його паливно-енергетичного потенціалу.
СБС знищили РЛС С-400, хаби Shahed окупантів і "завітали" у тольятті - "Мадяр" показав відео04.04.26, 10:56 • 6236 переглядiв