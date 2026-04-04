СБС знищили РЛС С-400, хаби Shahed окупантів і "завітали" у тольятті - "Мадяр" показав відео

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

Дрони СБС уразили російську РЛС у Криму, ЗРК Тор, а також два логістичні хаби Shahed у рф. Також "завітали" в тольятті.

СБС знищили РЛС С-400, хаби Shahed окупантів і "завітали" у тольятті - "Мадяр" показав відео
фото ілюстративне

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили РЛС російського С-400 у Криму та інші об'єкти окупантів, у тому числі два хаби Shahed на Курщині та Брянщині, а також "завітали" до Тольятті, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram, показавши відео роботи, пише УНН.

Деталі

"Птахи СБС знищили РЛС з комплексу ЗРК С-400 в Феодосії, ЗРК "Тор" та ще чортову дюжину військових обʼєктів, КСП, ТПД, складів, 2 хаби Shahed у болотах Курщини та Брянщини", - написав Мадяр, і уточнив:

  • Птахи 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» в ніч на 4 квітня вполювали багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 «Тріумф». Ця РЛС виявляє в т.ч. гіперзвукові цілі за 600 км, автоматично супроводжує до 100 цілей одночасно та наводить до 72 ракет. Розгортається протягом 5 хвилин;
    • ЗРК «Тор» відпрацювали Птахи 1 ОЦ СБС в районі нп Зачатівка, у ТОТ Донецької обл.;
      • ЗУ-23-2- зенітна установка, як елемент ППО для боротьби з БПЛА на базі маталиги, нп Лозівський, у ТОТ Луганської обл (1 ОЦ СБС);
        • цистерну з паливом знищено в р-ні нп Новосімейкіне, у ТОТ Луганської області (1 ОЦ СБС).

          Серед низки уражених Птахами СБС вночі військових обʼєктів, з його слів:

          • логістичний хаб 5А у Новополтавці, ТОТ Запорізької обл.;
            • логістичний хаб 35А у нп Червоне Поле, ТОТ Донецької обл.;
              • ТПД підрозділів 3А у нп Шульгинка та Біловодськ у ТОТ Луганської обл.;
                • КСП та пункти зосередження живої сили підрозділів зі складу 36 омсбр, 143 мсп, 160 омсбр, 18 мсд у Голубицьке та В.Новосілка (Дон. обл. ТОТ), Самійлівка (Запорізька обл.), Біловодську та Шульгинці (Луг. обл. ТОТ), а ще на склади МТЗ та ПММ, тощо (за координації Центру глибинного ураження СБС).

                  Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі проти 4 квітня відпрацьовано два хаби та пункти передполітної підготовки БПЛА Shahed у Навля (Брянської обл., рф) та на аеродромі Халино (Курської обл., рф). Ну і Птахи 1 ОЦ СБС завітали на вибухонебезпечну тальятеллу до Тольятті, про що нікому ні слова. Далі буде…

                  - повідомив Бровді.

                  У російському тольятті після нічної атаки БПЛА спалахнула територія біля двох хімзаводів

                  Юлія Шрамко

                  Війна в Україні