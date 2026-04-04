СБС знищили РЛС С-400, хаби Shahed окупантів і "завітали" у тольятті - "Мадяр" показав відео

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили РЛС російського С-400 у Криму та інші об'єкти окупантів, у тому числі два хаби Shahed на Курщині та Брянщині, а також "завітали" до Тольятті, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram, показавши відео роботи, пише УНН.

"Птахи СБС знищили РЛС з комплексу ЗРК С-400 в Феодосії, ЗРК "Тор" та ще чортову дюжину військових обʼєктів, КСП, ТПД, складів, 2 хаби Shahed у болотах Курщини та Брянщини", - написав Мадяр, і уточнив:

Серед низки уражених Птахами СБС вночі військових обʼєктів, з його слів:

Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі проти 4 квітня відпрацьовано два хаби та пункти передполітної підготовки БПЛА Shahed у Навля (Брянської обл., рф) та на аеродромі Халино (Курської обл., рф). Ну і Птахи 1 ОЦ СБС завітали на вибухонебезпечну тальятеллу до Тольятті, про що нікому ні слова. Далі буде…