СБС уничтожили РЛС С-400, хабы Shahed оккупантов и "посетили" тольятти - "Мадьяр" показал видео

Силы беспилотных систем ВСУ поразили РЛС российского С-400 в Крыму и другие объекты оккупантов, в том числе два хаба Shahed в Курской и Брянской областях, а также "посетили" Тольятти, сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в Telegram, показав видео работы, пишет УНН.

Детали

"Птицы СБС уничтожили РЛС из комплекса ЗРК С-400 в Феодосии, ЗРК "Тор" и ещё чёртову дюжину военных объектов, КСП, ТПД, складов, 2 хаба Shahed в болотах Курской и Брянской областей", - написал Мадьяр, и уточнил:

Птицы 9 батальона «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадьяра» в ночь на 4 апреля подбили многофункциональную РЛС из состава ЗРК С-400 «Триумф». Эта РЛС обнаруживает в т.ч. гиперзвуковые цели на расстоянии 600 км, автоматически сопровождает до 100 целей одновременно и наводит до 72 ракет. Разворачивается в течение 5 минут;

ЗРК «Тор» отработали Птицы 1 ОЦ СБС в районе нп Зачатовка, на ВОТ Донецкой обл.;

ЗУ-23-2 - зенитная установка, как элемент ПВО для борьбы с БПЛА на базе маталыги, нп Лозовский, на ВОТ Луганской обл (1 ОЦ СБС);

цистерна с топливом уничтожена в р-не нп Новосемейкино, на ВОТ Луганской области (1 ОЦ СБС).

Среди ряда пораженных Птицами СБС ночью военных объектов, по его словам:

логистический хаб 5А в Новополтавке, ВОТ Запорожской обл.;

логистический хаб 35А в нп Красное Поле, ВОТ Донецкой обл.;

ТПД подразделений 3А в нп Шульгинка и Беловодск на ВОТ Луганской обл.;

КСП и пункты сосредоточения живой силы подразделений из состава 36 омсбр, 143 мсп, 160 омсбр, 18 мсд в Голубицком и В.Новоселке (Дон. обл. ВОТ), Самойловке (Запорожская обл.), Беловодске и Шульгинке (Луг. обл. ВОТ), а ещё на склады МТЗ и ГСМ, и т.д. (по координации Центра глубинного поражения СБС).

Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ ночью против 4 апреля отработаны два хаба и пункты предполетной подготовки БПЛА Shahed в Навле (Брянской обл., рф) и на аэродроме Халино (Курской обл., рф). Ну и Птицы 1 ОЦ СБС заглянули на взрывоопасную тальятеллу в Тольятти, о чем никому ни слова. Дальше будет… - сообщил Бровди.

