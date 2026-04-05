Силы беспилотных систем атаковали нефтеобъекты рф в приморске и кстово - "Мадьяр"

В ночь на 5 апреля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по нефтегазовой инфраструктуре рф, в частности по порту "Транснефть" в приморске и НПЗ "Лукойл" в кстово. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в Telegram, передает УНН.

Не мы бьем - верба бьет - прокомментировал атаку Бровди.

По его словам, в Ленинградской области в районе порта Приморск был поврежден участок нефтепровода, что подтверждает и российская сторона.

Поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание - говорится в сообщении.

Также под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе кстово. По данным открытых источников, на объекте зафиксирован масштабный пожар.

К операции были привлечены подразделения 1-го отдельного центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" и 413-го подразделения "Рейд".

В СБС отмечают, что удары направлены на уменьшение ресурсов противника, в частности его топливно-энергетического потенциала.

