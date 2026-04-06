СБС поразили фрегат РФ в Новороссийске и буровую установку - Мадяр
Киев • УНН
Силы беспилотных систем атаковали российский носитель Калибров в Новороссийске и буровую платформу. Несмотря на работу ПВО, вражеские цели получили поражения.
Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату РФ "Адмирал Григорович" в порту Новороссийска и буровой установке "Сиваш". Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди в Telegram, передает УНН.
Детали
По его словам, несмотря на работу российской ПВО, украинским дронам удалось поразить цели.
Не мы бьем — верба бьет: ракеты в молоко, дроны в цель
Фрегат "Адмирал Григорович" является носителем крылатых ракет "Калибр" и зенитного комплекса "Штиль-1". Во время атаки, как утверждается, пуски ракет ПВО осуществлялись непосредственно с борта корабля, однако это не помешало его поражению.
Операцию выполнили подразделения СБС в координации с СБУ. Степень повреждений сейчас уточняется.
Кроме того, украинские силы поразили плавучую буровую установку "Сиваш" во взаимодействии с подразделениями ВМС и силами глубинного поражения.
Силы беспилотных систем атаковали нефтеобъекты рф в приморске и кстово - "Мадьяр"05.04.26, 11:39 • 6822 просмотра