Потери врага за сутки: минус 1350 оккупантов и 2245 беспилотников
Киев • УНН
За сутки российские войска потеряли 1350 солдат и 2245 беспилотников. Также уничтожены 82 артиллерийские системы и 10 наземных роботов.
За сутки 6 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1350 солдат и 2245 БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1373620 (+1350) человек ликвидировано
- танков — 11989 (+6)
- боевых бронированных машин — 24700 (+4)
- артиллерийских систем — 43479 (+82)
- РСЗО — 1844 (+7)
- средства ПВО — 1407 (+2)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 334063 (+2245)
- наземных робототехнических комплексов — 1595 (+10)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 104051 (+393)
- специальная техника — 4257 (+4)
- крылатые ракеты — 4733 (0)
Данные уточняются.
Напомним
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