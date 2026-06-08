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Атаки дронов парализовали аэропорт Сочи — тысячи людей ждут рейсов

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

Из-за атак дронов в аэропорту Сочи задержаны десятки рейсов. Тысячи пассажиров несколько дней живут в терминале и спят на полу.

Атаки дронов парализовали аэропорт Сочи — тысячи людей ждут рейсов

В аэропорту российского города сочи тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что еще с 5 июня аэропорт сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней.

По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет, часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал: свободных мест не осталось, пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики в качестве подстилок. За это время аэропорт открывался в общей сложности всего на 8 минут

- говорится в одном из сообщений.

Тем временем, по информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы аэропорта работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом там утверждают, что ситуация спокойная.

Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме

- говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним

В россии вечером в пятницу, 5 июня, самолет рейсом "москва - сочи" дважды был вынужден совершить посадку из-за угрозы атаки беспилотников.

Ракетная опасность впервые объявлена на урале - закрыты аэропорты в 2000 км от Украины29.05.26, 16:59 • 4757 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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