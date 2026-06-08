Атаки дронов парализовали аэропорт Сочи — тысячи людей ждут рейсов

В аэропорту российского города сочи тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что еще с 5 июня аэропорт сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней.

По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет, часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал: свободных мест не осталось, пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики в качестве подстилок. За это время аэропорт открывался в общей сложности всего на 8 минут