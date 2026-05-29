Ракетная опасность впервые объявлена на урале - закрыты аэропорты в 2000 км от Украины

На территории всего урала власти предупреждают о ракетной опасности - объявлена тревога на расстоянии более 2000 км от границы с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Сообщается, что ракетная опасность была объявлена и впервые зарегистрирована на территории всего уральского федерального округа.

В связи с этим аэропорты екатеринбурга, челябинска и перми закрыты для приема и выпуска самолетов.

Также российские "СМИ" сообщали о воздушной тревоге в нижегородской и оренбургской областях, пермском крае и в татарстане. В общей сложности тревога объявлена как минимум в 20 регионах рф.

В течение суток россияне атаковали объекты Группы "Нафтогаз".