Ракетная опасность впервые объявлена на урале - закрыты аэропорты в 2000 км от Украины
Киев • УНН
Впервые на всем урале и в 20 регионах рф объявили ракетную опасность. Аэропорты екатеринбурга, челябинска и перми закрыли для приема самолетов.
На территории всего урала власти предупреждают о ракетной опасности - объявлена тревога на расстоянии более 2000 км от границы с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Сообщается, что ракетная опасность была объявлена и впервые зарегистрирована на территории всего уральского федерального округа.
В связи с этим аэропорты екатеринбурга, челябинска и перми закрыты для приема и выпуска самолетов.
Также российские "СМИ" сообщали о воздушной тревоге в нижегородской и оренбургской областях, пермском крае и в татарстане. В общей сложности тревога объявлена как минимум в 20 регионах рф.
Напомним
В течение суток россияне атаковали объекты Группы "Нафтогаз".