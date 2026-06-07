Вторые сутки пылает нефтебаза в российском Усть-Лабинске после атаки БпЛА
Киев • УНН
В Усть-Лабинске (РФ) второй день продолжается пожар на нефтебазе после атаки дронов. Под удар попал объект, обеспечиваемый российской нефтяной компанией Лукойл.
В российском усть-лабинске второй день пылает нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
В сети появилось видео, как местные жители наблюдают за ярким пожаром прямо из окон своих домов.
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Напомним
Ночью 6 июня дроны атаковали нефтебазу в городе усть-лабинск краснодарского края рф. Под ударом оказалась нефтебаза, которую обеспечивает Лукойл.
ВСУ атаковали базу "кронштадт", нефтебазы и пункты управления БПЛА - Генштаб06.06.26, 16:21 • 5148 просмотров