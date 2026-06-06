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ВСУ атаковали базу "кронштадт", нефтебазы и пункты управления БПЛА - Генштаб

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Силы обороны поразили базу "кронштадт", нефтебазы в рф и пункты управления БПЛА. Также нанесены удары по командным пунктам и складам оккупантов.

ВСУ атаковали базу "кронштадт", нефтебазы и пункты управления БПЛА - Генштаб
Фото: Генеральный штаб ВСУ

В пятницу, 5 июня, а также в ночь на субботу, 6 июня, Силы обороны Украины нанесли поражение по ряду важных военных и логистических объектов российских войск в ленинградской области и краснодарском крае рф, а также на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Был поражен пункт базирования "кронштадт", который является главным узлом базирования, ремонта и обеспечения кораблей Балтийского флота в восточной части Балтики, а также прикрывает морские подходы к санкт-петербургу.

Также была поражена нефтебаза "петергофская" и нефтетерминал "Несте" в городе ломоносов ленинградской области рф. В то же время была поражена нефтебаза "усть-лабинск" в краснодарском крае.

Украинские воины также били по командно-наблюдательному пункту подразделения противника в районе Малиновки (белгородская область, рф) и складу материально-технических средств в районе Караичного Луганской области. Поражены и пункты управления БПЛА противника в районах Воскресенки и Отрадного Донецкой области, а также Новофедоровки и Железнодорожного Запорожской области. Нанесены удары по районам сосредоточения личного состава противника вблизи Покровска и Родинского Донецкой области, Петропавловки на Харьковщине, а также теткино и анатольевки курской области рф

- сообщили в Генштабе.

Напомним

Ранее сообщалось, что нефтебазу в Усть-Лабинске под Краснодаром атаковали беспилотники. Также были сообщения OSINTеров о пожаре в порту оккупированного Мариуполя.

Евгений Устименко

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