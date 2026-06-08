Зеленский и лидеры E3 согласовали 5 условий для завершения войны

Лидеры Большой тройки Европы (E3) в Лондоне согласовали с Президентом Украины Владимиром Зеленским условия для справедливого и прочного мира. Соответствующее совместное заявление опубликовал сайт британского правительства, сообщает УНН.

Детали

В документе отмечается, что лидеры Е3 подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины в ее защите от незаконного вторжения россии и последующих шагов в переговорах по поддержке справедливого и прочного мира.

Они подчеркнули, что Европа играет важную роль в любом урегулировании как непоколебимый сторонник Украины. Лидеры четко заявили, что все усилия должны прилагаться в теснейшем сотрудничестве с Украиной, другими европейскими партнерами и США. Они приветствовали недавние успехи Украины на поле боя, включая недавнее освобождение территории и новаторское использование технологии беспилотников — говорится в заявлении.

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Также стороны осудили масштабные ракетные атаки и атаки беспилотников россии, включая неоднократное использование ракет "Орешник", на украинские города, что привело к трагическим жертвам среди мирного населения, а также безответственные и опасные вторжения российских беспилотников на территорию НАТО.

Кроме того, лидеры обсудили, как использовать предстоящий саммит G7 в Эвиане, следующую встречу Коалиции желающих и саммит НАТО в Анкаре для наилучшей координации дальнейшей поддержки Украины на основе ее приоритетных потребностей, включая дальнейшее давление на военную экономику россии и увеличение обещаний военной и оборонной поддержки Украины на саммите НАТО.

Лидеры подчеркнули насущную необходимость увеличения производства ракет-перехватчиков и совместной разработки противоракетной обороны и средств глубокого удара, а также поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины. Они также обсудили, как Альянс может научиться на опыте Украины на поле боя и как расширить долгосрочное промышленное сотрудничество с Украиной для укрепления собственной обороны Европы — указывается в заявлении.

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Лидеры Е3 подчеркнули неразрывную связь между безопасностью, процветанием и суверенитетом Украины и более широкой евроатлантической безопасностью. Что касается переговоров, они обсудили условия, которые необходимо выполнить для справедливого и прочного мира:

прекращение боевых действий. Они призвали президента путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня;

нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой для переговоров. Международные границы не должны меняться силой, а суверенное право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и союзы должно полностью уважаться;

Украина должна иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности после вступления в силу прекращения огня, опираясь на обязательства, взятые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Это включает развертывание Многонациональных сил – Украина;

российские активы будут оставаться замороженными, пока россия не прекратит свою агрессивную войну и не компенсирует Украине ущерб, нанесенный войной;

европейские интересы безопасности должны быть защищены в любом соглашении. Элементы любых переговоров, связанных с ЕС и НАТО, потребуют согласия ЕС и его государств-членов и союзников НАТО соответственно.

"Лидеры высоко оценили призыв президента Зеленского к прекращению войны путем переговоров дипломатическим путем, как это изложено в его письме к президенту российской федерации от 4 июня 2026 года. Они поддержали предложение о прямом диалоге между Украиной и россией – при активном участии США и Европы – для достижения прекращения огня и поддержки дальнейших переговоров. Они подтвердили, что и впредь будут твердо стоять на стороне Украины", — отмечается в заявлении.

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон с визитом. Кроме переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Германии у него запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III.

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