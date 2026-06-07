"Вы не читали первой версии": Зеленский объяснил, почему написал "хамское" открытое письмо путину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен ответить на его открытое письмо, чтобы увеличить шансы на прекращение огня в Украине. Об этом сообщает УНН.

По словам главы государства, письмо, отправленное Путину, было одним из немногих способов, с помощью которых две страны могли бы связаться друг с другом, так как российское общество "живет в каком-то фантастическом мире, где они никого не атаковали, где это не их агрессивная война".

Вот почему для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся. Они отключают интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подать сигналы этой стране