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Financial Times

"Вы не читали первой версии": Зеленский объяснил, почему написал "хамское" открытое письмо путину

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Президент Владимир Зеленский ждет ответа путина на свое письмо ради шанса на прекращение огня. Глава государства готов к встрече, если диктатор хочет остановить конфликт.

"Вы не читали первой версии": Зеленский объяснил, почему написал "хамское" открытое письмо путину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен ответить на его открытое письмо, чтобы увеличить шансы на прекращение огня в Украине. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, письмо, отправленное Путину, было одним из немногих способов, с помощью которых две страны могли бы связаться друг с другом, так как российское общество "живет в каком-то фантастическом мире, где они никого не атаковали, где это не их агрессивная война".

Вот почему для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся. Они отключают интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подать сигналы этой стране

— сказал Зеленский.

Кроме того, он прокомментировал слова Путина о "хамском характере" письма.

Вы не читали первую версию!

— отметил Президент.

Он повторил, что готов встретиться с российским диктатором, если тот хочет остановить конфликт.

Контекст

На днях Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину — предложил назначить встречу и определить дату.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на письмо, заявив, что на данный момент не видит смысла во встрече с украинским Президентом — мол, он "никогда не отказывал Зеленскому во встрече, но против того, чтобы переливать из пустого в порожнее".

«Он просто не хочет заканчивать войну» — Зеленский назвал ответ путина на открытое письмо слабым05.06.26, 20:29 • 4660 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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