"Вы не читали первой версии": Зеленский объяснил, почему написал "хамское" открытое письмо путину
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский ждет ответа путина на свое письмо ради шанса на прекращение огня. Глава государства готов к встрече, если диктатор хочет остановить конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен ответить на его открытое письмо, чтобы увеличить шансы на прекращение огня в Украине. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы государства, письмо, отправленное Путину, было одним из немногих способов, с помощью которых две страны могли бы связаться друг с другом, так как российское общество "живет в каком-то фантастическом мире, где они никого не атаковали, где это не их агрессивная война".
Вот почему для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся. Они отключают интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подать сигналы этой стране
Кроме того, он прокомментировал слова Путина о "хамском характере" письма.
Вы не читали первую версию!
Он повторил, что готов встретиться с российским диктатором, если тот хочет остановить конфликт.
Контекст
На днях Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину — предложил назначить встречу и определить дату.
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на письмо, заявив, что на данный момент не видит смысла во встрече с украинским Президентом — мол, он "никогда не отказывал Зеленскому во встрече, но против того, чтобы переливать из пустого в порожнее".
«Он просто не хочет заканчивать войну» — Зеленский назвал ответ путина на открытое письмо слабым05.06.26, 20:29 • 4660 просмотров