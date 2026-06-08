Зеленский заявил о готовности заморозить линию фронта ради дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил о готовности заморозить линию фронта с россией, чтобы зафиксировать ситуацию и "перевести ее в дипломатическую плоскость". Об этом сообщает УНН.

По словам главы государства, если завтра будет достигнута договоренность о прекращении огня, он согласится на замораживание линии фронта на нынешней линии соприкосновения.

Да. Это самый быстрый путь. Но мы хотим остановить войну таким образом, чтобы она не вернулась. Идея не просто заморозить, но самый быстрый способ – это заморозить и перевести это в дипломатическое русло