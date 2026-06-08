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Зеленский заявил о готовности заморозить линию фронта ради дипломатии

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Президент Владимир Зеленский готов заморозить линию фронта для перехода к дипломатии и прекращения войны. Это позволит спасти жизни детей и вернуть солдат домой.

Зеленский заявил о готовности заморозить линию фронта ради дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил о готовности заморозить линию фронта с россией, чтобы зафиксировать ситуацию и "перевести ее в дипломатическую плоскость". Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, если завтра будет достигнута договоренность о прекращении огня, он согласится на замораживание линии фронта на нынешней линии соприкосновения.

Да. Это самый быстрый путь. Но мы хотим остановить войну таким образом, чтобы она не вернулась. Идея не просто заморозить, но самый быстрый способ – это заморозить и перевести это в дипломатическое русло

- сказал Президент.

На вопрос, означает ли это дать россии то, чего она хочет в данный момент, он ответил: "Нет, дело не просто в том, чтобы дать".

"Оставаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам – вернуться. Я думаю, что это важно для нас", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский ждет ответа путина на свое письмо для шанса на прекращение огня. Глава государства готов к встрече, если диктатор хочет остановить конфликт.

Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве07.06.26, 21:58 • 2876 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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