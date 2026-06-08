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Мобильные группы моральной поддержки адаптируют новобранцев в ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Генштаб ввел мобильные группы для адаптации новобранцев в учебных центрах. Специалисты проводят лекции и выступления для эмоциональной разгрузки.

Мобильные группы моральной поддержки адаптируют новобранцев в ВСУ - Генштаб

В рамках реализации Комплексной программы адаптации новоприбывших военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Украины на постоянной основе организована работа мобильных групп моральной поддержки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что реализацию указанных мероприятий обеспечивает Главное управление психологической поддержки персонала ВСУ с привлечением представителей военных оркестров, домов офицеров, общественных организаций и творческих коллективов, в частности проекта "Культурные силы".

Деятельность мобильных групп моральной поддержки направлена на всестороннее содействие адаптации новоприбывших военнослужащих к условиям военной службы. Через живое общение, исторические и мотивационные лекции, культурно-просветительские встречи, музыкально-патриотические выступления, тематические выставки и видеоматериалы до военнослужащих доносятся примеры героизма

- говорится в сообщении.

Указывается, что такие мероприятия также способствуют эмоциональной разгрузке людей в условиях интенсивной подготовки.

Напомним

После одной из самых сложных зим за последние годы эмоциональное состояние украинцев начало восстанавливаться. В апреле 2026 года доля тех, кто испытывает напряжение, уменьшилась до 39% против 51% в феврале.

Отключение электроэнергии и эмоциональное состояние: психолог дала советы, как помочь себе21.11.22, 14:17 • 1008257 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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