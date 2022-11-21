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Отключение электроэнергии и эмоциональное состояние: психолог дала советы, как помочь себе

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Постоянные отключения электроэнергии приводят к раздражению, росту тревоги, снижению концентрации и работоспособности. Однако негативное влияние нынешних обстоятельств на психоэмоциональное состояние можно минимизировать. Об этом в комментарии УНН рассказала психолог Екатерина Клюшниченко.

Цитата

«Отключения электроэнергии влияют на комфорт и если отобрать этот комфорт, то конечно, человек начинает становиться более нервным, раздраженным, появляется постоянное чувство тревоги, может возникать злоба, появляется желание обвинять, уменьшается уровень работоспособности и концентрации», – говорит Клюшниченко.

Детали

Для того, чтобы минимизировать влияние неприятных обстоятельств на внутреннее состояние, психолог советует следующее:

1. В первую очередь важно признать – то, что происходит с эмоциональным состоянием является абсолютно нормальным. А также признать, что успеть все просто невозможно. Признать – уже начать помогать себе.

2. Следует подготовить себя максимально, насколько это возможно: запастись свечами, купить термос для горячих напитков, узнать адреса кофеен, где можно согреться. Это придаст ощущение контроля и безопасности. Таким образом, приходит понимание, что вы в состоянии позаботиться о себе и своей семье, независимо от обстоятельств.

3. Концентрация на вещах, не зависящих от электроэнергии и которые в данных условиях можно контролировать. Это может быть общение с друзьями, с детьми, хобби, забота о здоровье, аспекты работы, которые возможно выполнять без света и интернета.

«Контролируйте то, что действительно подвергается вашему контролю. Электроэнергия – это не самое важное, что есть в вашей жизни», – советует психолог.

Напомним

Эксперт рассказал, пока война продолжается и враг активно бъет по объектам инфраструктуры, отключение света, как плановые, так и аварийные – будут продолжаться. Следует рассчитывать, что постоянные «блекауты» будут продолжаться до конца зимы.

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