Відключення світла триватимуть щонайменше до кінця зими - експерт

Цитата

"Мій прогноз дуже простий: до закінчення осінньо-зимового періода 100% будут відключення, але я сподіваюсь, що графіки будуть поступово більш поблажливі і буде менше аварійних відключень, ближче до весни. Але, знову ж таки, поки триває ця війна та ворог не рахується із законами війни та б‘є по цивільній інфраструктурі до того часу в будуть графіки відключень, чи планові, чи аварійні", - сказав Омельченко.

Додамо

За словами експерта, автотрансформатори, які нам потрібні, треба замовити і чекати виготовлення від декількох місяців до року. Також варто звернути увагу старі трансформатори на складах східних постсоціалістичних країн – вони можуть допомогти у відновленні енергосистеми.

"Швидко повністю замінити все ушкоджене обладнання не є можливим", - зазначив Омельченко.

Експерт прокоментував і нещодавні удари по українському газовибодуванню 17 листопада. Каже, що такі атаки не спричинять критичних проблем, бо ми завчасно підготувалися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина виділила 1 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України

“Так, були нанесені удари по східних регіонах, де найбільший видобуток природного газу в Україні. Рівень пошкодження невідомий. Проте, на відміну від енергопостачання, не буде настільки критичних проблем з постачанням газу. Ми маємо достатню кількість запасів природного газу у підземні сховищах та газових родовищах, якого має вистачити до початку весни”, – сказав Володимир Омельченко.

Експерт закликав українців допомогти енергетикам впоратися з перебоями. Найголовніше – стежити за теплом у батареях. Якщо у житлі немає опалення більше доби - треба неодмінно про це сповіщати відповідальні органи.

“У цій ситуації неймовірно важливо зберегти нерви та здоров’я, а в першу чергу - вірити в нашу перемогу!" - підсумував директор енергетичних програм.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на ремонт об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - близько 5 мільярдів.