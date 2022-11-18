Відключення світла триватимуть щонайменше до кінця зими - експерт

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 32757 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 133005 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 123680 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 156206 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 183045 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 219613 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 222085 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 446183 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 231999 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197653 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 108725 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 108631 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 110847 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 101066 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 109930 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 132956 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 446159 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 400104 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 609661 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 734066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 14037 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 33149 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 99306 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 134690 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 218294 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Відключення світла триватимуть щонайменше до кінця зими - експерт

Відключення світла триватимуть щонайменше до кінця зими - експерт

Київ • УНН

 • 456321 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поки велика війна триває і ворог активно б‘є по об’єктах інфраструктури, відключення світла, як планові, так і аварійні - триватимуть. Слід розраховувати, що постійні «блекаути» триватимуть до кінця зими. Такими прогнозами поділився з УНН директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Цитата

"Мій прогноз дуже простий: до закінчення осінньо-зимового періода 100% будут відключення, але я сподіваюсь, що графіки будуть поступово більш поблажливі і буде менше аварійних відключень, ближче до весни. Але, знову ж таки, поки триває ця війна та ворог не рахується із законами війни та б‘є по цивільній інфраструктурі до того часу в будуть графіки відключень, чи планові, чи аварійні", - сказав Омельченко.

Додамо

За словами експерта, автотрансформатори, які нам потрібні, треба замовити і чекати виготовлення від декількох місяців до року. Також варто звернути увагу старі трансформатори на складах східних постсоціалістичних країн – вони можуть допомогти у відновленні енергосистеми.

"Швидко повністю замінити все ушкоджене обладнання не є можливим", - зазначив Омельченко.

Експерт прокоментував і нещодавні удари по українському газовибодуванню 17 листопада. Каже, що такі атаки не спричинять критичних проблем, бо ми завчасно підготувалися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина виділила 1 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України

“Так, були нанесені удари по східних регіонах, де найбільший видобуток природного газу в Україні. Рівень пошкодження невідомий. Проте, на відміну від енергопостачання, не буде настільки критичних проблем з постачанням газу. Ми маємо достатню кількість запасів природного газу у підземні сховищах та газових родовищах, якого має вистачити до початку весни”, – сказав Володимир Омельченко.

Експерт закликав українців допомогти енергетикам впоратися з перебоями. Найголовніше – стежити за теплом у батареях. Якщо у житлі немає опалення більше доби - треба неодмінно про це сповіщати відповідальні органи.

“У цій ситуації неймовірно важливо зберегти нерви та здоров’я, а в першу чергу - вірити в нашу перемогу!" - підсумував директор енергетичних програм.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на ремонт об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - близько 5 мільярдів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Bitcoin
$83,466.40
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.50
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,854.05