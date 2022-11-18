Отключение света будет продолжаться как минимум до конца зимы - эксперт

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"Мой прогноз очень прост: до окончания осенне-зимнего периода 100% будут отключения, но я надеюсь, что графики будут постепенно более снисходительны и будет меньше аварийных отключений, ближе к весне. Но, опять же, пока продолжается эта война и враг не считается с законами войны и бьет по гражданской инфраструктуре к тому времени в будут графики отключений, или плановые, или аварийные", - сказал Омельченко.

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По словам эксперта, автотрансформаторы, которые нам нужны, нужно заказать и ждать изготовления от нескольких месяцев до года. Также стоит обратить внимание на старые трансформаторы на складах восточных постсоциалистических стран – они могут помочь в восстановлении энергосистемы.

"Быстро полностью заменить все поврежденное оборудование невозможно", - отметил Омельченко.

Эксперт прокомментировал и недавние удары по украинскому газоснабжению 17 ноября. Говорит, что такие атаки не повлекут за собой критических проблем, потому что мы заранее подготовились.

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“Да, были нанесены удары по восточным регионам, где наибольшая добыча природного газа в Украине. Уровень повреждения неизвестен. Однако, в отличие от энергоснабжения, не будет столь критических проблем с поставкой газа. У нас достаточно запасов природного газа в подземных хранилищах и газовых месторождениях, которого должно хватить до начала весны”, – сказал Владимир Омельченко.

Эксперт призвал украинцев помочь энергетикам справиться с перебоями. Самое главное – следить за теплом в батареях. Если в жилище нет отопления больше суток – нужно обязательно об этом извещать ответственные органы.

“В этой ситуации невероятно важно сохранить нервы и здоровье, а в первую очередь – верить в нашу победу!" - подытожил директор энергетических программ.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ нужно более 2,5 миллиарда гривен, а на ремонт объектов операторов системы распределения электроэнергии – около 5 миллиардов.