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На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн - Шмигаль

На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн - Шмигаль

Київ • УНН

 • 342965 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на ремонт об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - близько 5 мільярдів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

"За час повномасштабної війни уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання. У більшості випадків це котельні. Найбільше на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Швидкими темпами все намагаємося відновити. Робота йде 24/7", - сказав Шмигаль.

Деталі

За його словами, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд гривень. Ще близько 5 мільярдів знадобиться для приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електроенергії.

Крім цього, прем'єр-міністр повідомив, що планові відключення споживачів від електроенергії, які у період з 10 до 31 жовтня торкнулися понад 9 мільйонів людей, триватимуть. Він додав, що це вимушена міра, аби "зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень".

"Як і в минулі тижні, свідоме споживання українцями електроенергії, особливо у пікові години, допоможе енергетикам. Це внесок кожного з нас в енергетичну стійкість", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо

Як повідомив Шмигаль під час засідання уряду 11 листопада, готовність до опалювального сезону в Україні складає 100%, але в неприфронтових областях підключені ще не всі об’єкти через м’які погодні умови.

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