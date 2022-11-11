На восстановление поврежденных ТЭС и ТЭЦ нужно более 2,5 млрд грн - Шмигаль

Цитата

"За время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. В большинстве случаев это котельные. Больше всего в Харьковской, Киевской областях и на Донбассе. Террористы также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Быстрыми темпами все пытаемся восстановить. Работа идет 24/7", – сказал Шмигаль.

Детали

По его словам, на восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ нужно более 2,5 миллиарда гривен. Еще около 5 миллиардов понадобится для приведения в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии.

Кроме этого, премьер-министр сообщил, что плановые отключения потребителей от электроэнергии, которые в период с 10 по 31 октября затронули более 9 миллионов человек, будут продолжаться. Он добавил, что это вынужденная мера, чтобы "сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок".

"Как и в прошедшие недели сознательное потребление украинцами электроэнергии, особенно в пиковые часы, поможет энергетикам. Это вклад каждого из нас в энергетическую устойчивость", - подчеркнул Шмигаль.

Напомним

Как сообщил Шмигаль во время заседания правительства 11 ноября, готовность к отопительному сезону в Украине составляет 100%, но в неприфронтовых областях подключены еще не все объекты через’какие погодные условия.