Німеччина виділила 1 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України

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"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", — йдеться у дописі.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на ремонт об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - близько 5 мільярдів.

У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру Федеральне міністерство закордонних справ виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України. #StandWithUkraine @Ener_Community @GermanDiplo https://t.co/Kz7EGJV11X pic.twitter.com/ZLNDWYifvQ