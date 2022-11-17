Германия выделила 1 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

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"В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро в качестве неотложной помощи, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины", — говорится в сообщении.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что на восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ нужно более 2,5 миллиарда гривен, а на ремонт объектов операторов системы распределения электроэнергии – около 5 миллиардов.

В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Федеральное министерство иностранных дел выделяет 1 млн евро как неотложную помощь, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины. #StandWithUkraine@Ener_Community@GermanDiplohttps://t.co/Kz7EGJV11Xpic.twitter.com/ZLNDWYifvQ