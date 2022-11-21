Відключення електроенергії та емоційний стан: психолог дала поради, як допомогти собі

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«Відключення електроенергії впливають на комфорт і якщо відібрати цей комфорт, то звісно, людина починає ставати більш нервовою, роздратованою, з’являється постійне відчуття тривоги, може виникати злість, з’являється бажання звинувачувати, зменшується рівень працездатності та концентрації», – говорить Клюшніченко.

Деталі

Для того, щоб мінімізувати вплив неприємних обставин на внутрішній стан, психолог радить наступне:

1. Першочергово важливо визнати – те, що відбувається з емоційним станом є абсолютно нормальним. А також визнати, що встигнути все зараз просто неможливо. Визнати – вже почати допомагати собі.

2. Варто підготувати себе максимально, наскільки це можливо: запастись свічками, купити термос для гарячих напоїв, дізнатись адреси кав’ярень, які працюють та де можна зігрітися. Це додаватиме відчуття контролю і безпеки. Таким чином приходить розуміння, що ви в змозі попіклуватись про себе та свою родину, незалежно від обставин.

3. Концентрація на речах, які не залежать від електроенергії і які в даних умовах можна контролювати. Це може бути спілкування з друзями, з дітьми, хобі, турбота про здоров’я, аспекти роботи, які можливо виконувати без світла та інтернету.

«Контролюйте те, що дійсно піддається вашому контролю. Електроенергія – це не найважливіше, що є у вашому житті», – радить психолог.

Нагадаємо

Експерт розповів, поки війна триває і ворог активно б‘є по об’єктах інфраструктури, відключення світла, як планові, так і аварійні - триватимуть. Слід розраховувати, що постійні «блекаути» триватимуть до кінця зими.