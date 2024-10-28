У Джанкойському, Сімферопольському та Червоногвардійському районах Криму місцеві жителі повідомили про численні вибухи.
В окупованому Криму оголошено ракетну небезпеку, повідомляється про роботу ППО. Керченський міст прикритий димовою завісою, чути вибухи біля Джанкоя, над Румунією помічено розвідувальний літак НАТО.
У Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя після оголошення загрози "удару балістикою". Очевидці повідомляють про 4-5 потужних вибухів та дим у районі сіл Азовське та Переможне, де розташований військовий аеродром.
У Тверській області та Краснодарському краї РФ горять склади боєприпасів після атак безпілотників. У Тихорецькому районі оголошено евакуацію, в окупованому Криму чули вибухи.
Верховний суд окупованого Криму залишив без змін рішення про продовження арешту кримськотатарським активістам. Адвокат вважає переслідування незаконним, оскільки організація "Хізб-ут Тахрір" не визнана терористичною.
На позиціях російських ППО в окупованому Джанкої (Крим) зафіксовано нову пожежу, можливо, пов'язану із зенітно-ракетним комплексом С-500.
Агент АТЕШ виявив три радіолокаційні станції ("Противник-ГЕ", "Небо-У" та "П-18") та місцезнаходження російських військових, у тому числі офіцерів ФСБ, в окупованому місті Джанкой.
Партизани АТЕШ оприлюднили дані про ключовий інженерний об'єкт Чорноморського флоту росії, розташований під Бахчисараєм, який активно використовує засоби радіоелектронної боротьби для придушення зв'язку.
До окупованого Джанкоя прибули нові російські військові підрозділи, в тому числі співробітники фсб, для посилення безпеки та охорони військових об'єктів у зв'язку зі значними втратами, яких зазнали російські війська на херсонському напрямку.
Трьом зрадникам, які добровільно приєдналися до російсько-окупаційних угруповань та брали участь у штурмах позицій Збройних Сил України під Роботином, Служба безпеки України повідомила про підозру.
Внаслідок українських атак близько 40 російських літаків були розосереджені на аеродромах, віддалених від лінії фронту, що збільшило тривалість польотів і витрати на пальне для росії.
Супутникові знімки показують, що російське обладнання протиповітряної оборони, ймовірно, системи С-300/С-400, було знищено 30 квітня під час нічної атаки на російський військовий аеродром у Джанкої.
Потужний вибух стався вночі в Джанкої, місті в окупованому росією Криму.
У березні США таємно надали Україні ракети великої дальності ATACMS в рамках пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, які, ймовірно, були використані Україною для нанесення удару по російському аеродрому в Криму 17 квітня.
За 24 години українці придбали військові облігації, зібравши до бюджету понад 30 млн грн. Найбільшою популярністю користувалися облігації в Ялті, Новій Каховці та Сімферополі.
Супутникові знімки показують пошкодження складу боєприпасів, систем ППО, радарів та інших об'єктів на російському аеродромі в окупованому Джанкої після ракетного удару українських сил.
Два великих судна, ймовірно, суховантажі довжиною 150 і 125 метрів, були помічені біля берегів окупованого Севастополя за даними супутникової зйомки моніторингової групи "Кримський вітер".
Українські військові завдали ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму, знищивши 4 пускові установки С-400, центр управління протиповітряної оборони, 3 радіолокаційні станції та засоби спостереження, завдавши значних втрат російському бойовому потенціалу.
17 квітня під час атаки на військовий аеродром у Джанкої в окупованому Криму Україна знищила 4 зенітно-ракетні комплекси С-400, 3 радіолокаційні станції, центр управління ППО та апарат спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
У росії заявили про нічну атаку безпілотників на Каменський хімічний завод у ростовській області, в результаті якого уламки одного зі збитих дронів пошкодили завод і поранили працівника.
В результаті удару Збройних сил України по військовому аеродрому в окупованому Джанкої в Криму були уражені ворожі пускові установки систем протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні комплекси та літаки.
Збройні сили України провели операцію в Джанкої, тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено сили та техніку противника.
Президент Зеленський подякував українським військовим за успішну операцію зі знищення російської техніки та бойової інфраструктури на аеродромі Джанкой в окупованому Криму.
Аеродром в окупованому Джанкої, на який сьогодні було здійснено напад, є законним військовим об'єктом, на якому розміщуються підрозділи російської армійської авіації і який слугує військовим вузлом.
Супутники НАСА зафіксували пожежу на військовому аеродромі Джанкой в окупованому Криму в ніч на 17 травня, ймовірно, спричинену ударом балістичної ракети.
Військовий аеродром в окупованому Джанкої, де дислокувався російський вертолітний полк, був обстріляний балістичними ракетами.
Рух на трасі поблизу Джанкоя в Криму частково перекрито від міста до села Переможне через повідомлення про вибухи та пожежу на військовому аеродромі.
Біля військового аеродрому в окупованому місті Джанкой, Крим, сталися вибухи та пожежа.
Джерела УНН повідомляють, що українські військові завдали удару по командному пункту в окупованому Криму, де перебували високопоставлені російські офіцери.
В окупованому Джанкої, Крим, сталися вибухи, а рух на Кримському мосту двічі перекривався.