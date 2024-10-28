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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25381 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153815 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134836 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137609 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133640 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133868 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195968 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77501 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164586 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116795 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Серія нічних вибухів пролунала в окупованому Криму

У Джанкойському, Сімферопольському та Червоногвардійському районах Криму місцеві жителі повідомили про численні вибухи.

Війна • 28 жовтня, 06:39 • 15975 перегляди

Керченський міст у диму, над окупованим Кримом рф "збиває ракети"

В окупованому Криму оголошено ракетну небезпеку, повідомляється про роботу ППО. Керченський міст прикритий димовою завісою, чути вибухи біля Джанкоя, над Румунією помічено розвідувальний літак НАТО.

Війна • 17 жовтня, 13:34 • 12905 перегляди

В окупованому Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя: в районі аеродрому помітили стовпи диму

У Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя після оголошення загрози "удару балістикою". Очевидці повідомляють про 4-5 потужних вибухів та дим у районі сіл Азовське та Переможне, де розташований військовий аеродром.

Війна • 22 вересня, 12:58 • 46205 перегляди

Після дронової атаки на складах боєприпасів у двох областях рф повідомляють про пожежі і детонацію, вибухи чули і в Криму

У Тверській області та Краснодарському краї РФ горять склади боєприпасів після атак безпілотників. У Тихорецькому районі оголошено евакуацію, в окупованому Криму чули вибухи.

Війна • 21 вересня, 06:59 • 19376 перегляди

Суд в окупованому Криму залишив у СІЗО активістів Азіза Азізова та Мустафу Абдураманова

Верховний суд окупованого Криму залишив без змін рішення про продовження арешту кримськотатарським активістам. Адвокат вважає переслідування незаконним, оскільки організація "Хізб-ут Тахрір" не визнана терористичною.

Кримінал та НП • 11 серпня, 07:57 • 26162 перегляди

На позиціях російської ППО в окупованому Джанкої розпізнано нову пожежу

На позиціях російських ППО в окупованому Джанкої (Крим) зафіксовано нову пожежу, можливо, пов'язану із зенітно-ракетним комплексом С-500.

Війна • 28 червня, 14:16 • 31360 перегляди

В окупованому Джанкої партизани помітили три російські радіолокаційні станції: деталі

Агент АТЕШ виявив три радіолокаційні станції ("Противник-ГЕ", "Небо-У" та "П-18") та місцезнаходження російських військових, у тому числі офіцерів ФСБ, в окупованому місті Джанкой.

Війна • 20 травня, 13:52 • 17320 перегляди

Партизани виявили ключовий інженерний об'єкт Чорноморського флоту рф: що відомо

Партизани АТЕШ оприлюднили дані про ключовий інженерний об'єкт Чорноморського флоту росії, розташований під Бахчисараєм, який активно використовує засоби радіоелектронної боротьби для придушення зв'язку.

Війна • 17 травня, 12:17 • 14262 перегляди

Партизани зафіксували прибуття до окупованого Джанкоя нової групи військових рф, включаючи співробітників фсб - "АТЕШ"

До окупованого Джанкоя прибули нові російські військові підрозділи, в тому числі співробітники фсб, для посилення безпеки та охорони військових об'єктів у зв'язку зі значними втратами, яких зазнали російські війська на херсонському напрямку.

Війна • 14 травня, 09:13 • 103391 перегляди

Брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ під Роботиним: трьом зрадникам повідомлено про підозру

Трьом зрадникам, які добровільно приєдналися до російсько-окупаційних угруповань та брали участь у штурмах позицій Збройних Сил України під Роботином, Служба безпеки України повідомила про підозру.

Війна • 7 травня, 13:23 • 27915 перегляди

В результаті активних атак ЗСУ, літаки рф розпорошені по аеродромах подалі від лінії фронту - британська розвідка

Внаслідок українських атак близько 40 російських літаків були розосереджені на аеродромах, віддалених від лінії фронту, що збільшило тривалість польотів і витрати на пальне для росії.

Війна • 3 травня, 09:08 • 17458 перегляди

У мережі показали супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому рф в Джанкої

Супутникові знімки показують, що російське обладнання протиповітряної оборони, ймовірно, системи С-300/С-400, було знищено 30 квітня під час нічної атаки на російський військовий аеродром у Джанкої.

Війна • 2 травня, 12:03 • 20375 перегляди

Потужний вибух потряс Джанкой в окупованому Криму вночі

Потужний вибух стався вночі в Джанкої, місті в окупованому росією Криму.

Війна • 28 квітня, 07:00 • 96954 перегляди

США таємно передали Україні ракети ATACMS - Reuters

У березні США таємно надали Україні ракети великої дальності ATACMS в рамках пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, які, ймовірно, були використані Україною для нанесення удару по російському аеродрому в Криму 17 квітня.

Війна • 24 квітня, 17:04 • 22170 перегляди

Українці за добу купили військових облігацій на понад 30 млн грн: які найпопулярніші

За 24 години українці придбали військові облігації, зібравши до бюджету понад 30 млн грн. Найбільшою популярністю користувалися облігації в Ялті, Новій Каховці та Сімферополі.

Війна • 23 квітня, 13:23 • 20568 перегляди

Удар ЗСУ по аеродрому рф в окупованому Джанкої: з'явились супутникові фото летовища після атаки

Супутникові знімки показують пошкодження складу боєприпасів, систем ППО, радарів та інших об'єктів на російському аеродромі в окупованому Джанкої після ракетного удару українських сил.

Війна • 19 квітня, 13:16 • 17150 перегляди

Біля берегів окупованого Севастополя помітили два великі судна

Два великих судна, ймовірно, суховантажі довжиною 150 і 125 метрів, були помічені біля берегів окупованого Севастополя за даними супутникової зйомки моніторингової групи "Кримський вітер".

Війна • 18 квітня, 15:59 • 76768 перегляди

Удар по Джанкою: у Генштабі показали відео запуску ракет

Українські військові завдали ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму, знищивши 4 пускові установки С-400, центр управління протиповітряної оборони, 3 радіолокаційні станції та засоби спостереження, завдавши значних втрат російському бойовому потенціалу.

Війна • 18 квітня, 12:59 • 48025 перегляди

ГУР опублікувало перелік знищених цілей у Джанкої: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" та пункт управління засобами ППО

17 квітня під час атаки на військовий аеродром у Джанкої в окупованому Криму Україна знищила 4 зенітно-ракетні комплекси С-400, 3 радіолокаційні станції, центр управління ППО та апарат спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Війна • 18 квітня, 10:01 • 27503 перегляди

Може виробляти ракетне паливо: у росії заявили про атаку дронів на завод у ростовській області

У росії заявили про нічну атаку безпілотників на Каменський хімічний завод у ростовській області, в результаті якого уламки одного зі збитих дронів пошкодили завод і поранили працівника.

Війна • 18 квітня, 08:25 • 15555 перегляди

Уражені ворожі пускові установки, РЛС та літаки: Юсов розповів деталі удару по аеродрому у Джанкої

В результаті удару Збройних сил України по військовому аеродрому в окупованому Джанкої в Криму були уражені ворожі пускові установки систем протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні комплекси та літаки.

Війна • 18 квітня, 08:21 • 16421 перегляди

Юсов про вибухи у Джанкої: "Прекрасна операція ЗСУ з дуже добрими результатами"

Збройні сили України провели операцію в Джанкої, тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено сили та техніку противника.

Війна • 18 квітня, 07:05 • 30441 перегляди

Зеленський подякував ЗСУ за "правильний удар по окупанту в Джанкої"

Президент Зеленський подякував українським військовим за успішну операцію зі знищення російської техніки та бойової інфраструктури на аеродромі Джанкой в окупованому Криму.

Війна • 17 квітня, 19:56 • 67544 перегляди

Це законна ціль: Гуменюк про удар по аеродрому в Джанкої

Аеродром в окупованому Джанкої, на який сьогодні було здійснено напад, є законним військовим об'єктом, на якому розміщуються підрозділи російської армійської авіації і який слугує військовим вузлом.

Війна • 17 квітня, 12:07 • 17475 перегляди

Супутники НАСА підтвердили пожежу на аеродромі в Джанкої

Супутники НАСА зафіксували пожежу на військовому аеродромі Джанкой в окупованому Криму в ніч на 17 травня, ймовірно, спричинену ударом балістичної ракети.

Війна • 17 квітня, 11:48 • 21318 перегляди

Військовий аеродром у Джанкої атакували балістичними ракетами – росЗМІ

Військовий аеродром в окупованому Джанкої, де дислокувався російський вертолітний полк, був обстріляний балістичними ракетами.

Війна • 17 квітня, 11:11 • 20761 перегляди

У Криму після нічних вибухів частково перекрито рух на трасі в районі Джанкоя

Рух на трасі поблизу Джанкоя в Криму частково перекрито від міста до села Переможне через повідомлення про вибухи та пожежу на військовому аеродромі.

Війна • 17 квітня, 07:10 • 29066 перегляди

Пролунали вибухи та спалахнула пожежа біля військового аеродрому в Джанкої

Біля військового аеродрому в окупованому місті Джанкой, Крим, сталися вибухи та пожежа.

Війна • 17 квітня, 01:30 • 26185 перегляди

Українські військові завдали удару по командному пункту рф в окупованому Криму - джерело

Джерела УНН повідомляють, що українські військові завдали удару по командному пункту в окупованому Криму, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Війна • 15 квітня, 14:05 • 19333 перегляди

В окупованому Джанкої прогриміли вибухи, Кримський міст знову закрили

В окупованому Джанкої, Крим, сталися вибухи, а рух на Кримському мосту двічі перекривався.

Війна • 15 квітня, 12:58 • 112044 перегляди