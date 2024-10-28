Це законна ціль: Гуменюк про удар по аеродрому в Джанкої

Аеродром в окупованому Джанкої, на який сьогодні було здійснено напад, є законним військовим об'єктом, на якому розміщуються підрозділи російської армійської авіації і який слугує військовим вузлом.