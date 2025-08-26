У Криму зафіксовано нові влучання по залізниці та інфраструктурі
Київ • УНН
В окупованому Криму зафіксовано влучання по залізничній станції Урожайна у Красногвардійському та потягу з паливом у Джанкої. Також повідомляється про можливий удар по нафтобазі біля залізниці в Джанкої.
В окупованому Криму зафіксували нові влучання по залізниці і об’єктам критичної інфраструктури. Це сталось у селищі Красногвардійське і Джанкої, повідомляє УНН.
Деталі
За даними кримських Telegram-каналів, в селищі Красногвардійське зафіксований "приліт" по залізничній станції Урожайна.
Також начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про удар по потягу з паливом у Джанкої.
Водночас, кримські Telegram-канали повідомляють про ймовірний удар по нафтобазі біля залізниці в Джанкої.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що підрозділи ВМС України успішно атакували пункт базування російських безпілотників на аеродромі "Херсонес" у Севастополі.