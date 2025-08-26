У Криму зафіксовано нові влучання по залізниці та інфраструктурі

$41.280.07
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27 • 12505 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС01:35 • 15148 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю02:44 • 5928 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 8084 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 8560 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 6122 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 88120 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 105081 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 194175 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 185906 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 920 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 13015 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 88120 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 60751 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 97448 перегляди
У Криму зафіксовано нові влучання по залізниці та інфраструктурі

Київ • УНН

 • 88 перегляди

В окупованому Криму зафіксовано влучання по залізничній станції Урожайна у Красногвардійському та потягу з паливом у Джанкої. Також повідомляється про можливий удар по нафтобазі біля залізниці в Джанкої.

В окупованому Криму зафіксували нові влучання по залізниці і об’єктам критичної інфраструктури. Це сталось у селищі Красногвардійське і Джанкої, повідомляє УНН.

Деталі

За даними кримських Telegram-каналів, в селищі Красногвардійське зафіксований "приліт" по залізничній станції Урожайна.

Також начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про удар по потягу з паливом у Джанкої.

Водночас, кримські Telegram-канали повідомляють про ймовірний удар по нафтобазі біля залізниці в Джанкої.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що підрозділи ВМС України успішно атакували пункт базування російських безпілотників на аеродромі "Херсонес" у Севастополі.

Євген Устименко

Війна в Україні
Поїзд
Нафта
Військово-морські сили Збройних сил України
Крим
Севастополь
Джанкой
Безпілотний літальний апарат