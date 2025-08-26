В Крыму зафиксированы новые попадания по железной дороге и инфраструктуре
Киев • УНН
В оккупированном Крыму зафиксированы попадания по железнодорожной станции Урожайная в Красногвардейском районе и поезду с топливом в Джанкое. Также сообщается о возможном ударе по нефтебазе возле железной дороги в Джанкое.
В оккупированном Крыму зафиксированы новые попадания по железной дороге и объектам критической инфраструктуры. Это произошло в поселке Красногвардейское и Джанкое, сообщает УНН.
Детали
По данным крымских Telegram-каналов, в поселке Красногвардейское зафиксирован "прилет" по железнодорожной станции Урожайная.
Также начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил об ударе по поезду с топливом в Джанкое.
В то же время, крымские Telegram-каналы сообщают о вероятном ударе по нефтебазе возле железной дороги в Джанкое.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что подразделения ВМС Украины успешно атаковали пункт базирования российских беспилотников на аэродроме "Херсонес" в Севастополе.