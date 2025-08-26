В Крыму зафиксированы новые попадания по железной дороге и инфраструктуре

$41.280.07
06:24 • 6144 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 5912 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 17784 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 105092 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 68690 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 67306 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 194178 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 185909 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70520 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67603 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале25 августа, 22:27 • 12505 просмотра
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС01:35 • 15148 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая02:44 • 5928 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа03:18 • 8084 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 8562 просмотра
публикации
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 6128 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 88123 просмотра
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 922 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 13016 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 88123 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 60752 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 97451 просмотра
В Крыму зафиксированы новые попадания по железной дороге и инфраструктуре

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В оккупированном Крыму зафиксированы попадания по железнодорожной станции Урожайная в Красногвардейском районе и поезду с топливом в Джанкое. Также сообщается о возможном ударе по нефтебазе возле железной дороги в Джанкое.

В Крыму зафиксированы новые попадания по железной дороге и инфраструктуре

В оккупированном Крыму зафиксированы новые попадания по железной дороге и объектам критической инфраструктуры. Это произошло в поселке Красногвардейское и Джанкое, сообщает УНН.

Детали

По данным крымских Telegram-каналов, в поселке Красногвардейское зафиксирован "прилет" по железнодорожной станции Урожайная.

Также начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил об ударе по поезду с топливом в Джанкое.

В то же время, крымские Telegram-каналы сообщают о вероятном ударе по нефтебазе возле железной дороги в Джанкое.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что подразделения ВМС Украины успешно атаковали пункт базирования российских беспилотников на аэродроме "Херсонес" в Севастополе.

Евгений Устименко

Война в Украине
Поезд
Нефть
Военно-морские силы Украины
Крым
Севастополь
Джанкой
Беспилотный летательный аппарат