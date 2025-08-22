Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у Севастополі

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
09:34 • 2628 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 5886 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 5110 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 10941 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 20610 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 40392 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37142 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 47024 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24646 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 36904 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.1м/с
71%
742мм
Популярнi новини
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 16943 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні22 серпня, 02:43 • 17287 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 14449 перегляди
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 5056 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 6718 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 40392 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 12680 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 47024 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 129821 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 148017 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 464 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 16968 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 83916 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 77334 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 75255 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Криптовалюта
Facebook
Нафта

Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у Севастополі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Підрозділи ВМС України успішно атакували пункт базування безпілотників на аеродромі "Херсонес" у Севастополі. Знищено до трьох БПЛА "Mohajer-6" та два БПЛА "Форпост", які використовувалися для розвідки в Чорному морі.

Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у Севастополі

Підрозділи Військово-морських сил України знищили пункт розгортання російських безпілотників у тимчасово окупованому Криму, уражено кілька апаратів, які слугували для розвідки в акваторії Чорного моря. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, підрозділи та засоби ВМС ЗСУ провели успішний удар по пункту базування безпілотних літальних апаратів "Форпост" і "Mohajer-6" на аеродромі "Херсонес" у місті Севастополь, що на тимчасово окупованій території Криму.

У результаті операції було знищено до трьох безпілотників "Mohajer-6" та два БПЛА "Форпост".

Ці апарати російські окупанти використовували для ведення повітряної та морської розвідки в акваторії Чорного моря, відстеження переміщень українських кораблів та ведення спостереження за надводною обстановкою.

У Генштабі підкреслили, що удар суттєво обмежив здатність противника контролювати ситуацію у регіоні, а також продемонстрував ефективність високоточного ураження важливих військових об’єктів окупантів на півострові.

Малюк: Кримський міст перетворився на аварійну конструкцію після ударів СБУ13.08.25, 09:46 • 3625 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Військово-морські сили Збройних сил України
Збройні сили України
Qods Mohajer-6
Сімферополь
Чорне море
Крим
Севастополь