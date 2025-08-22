Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у Севастополі
Київ • УНН
Підрозділи ВМС України успішно атакували пункт базування безпілотників на аеродромі "Херсонес" у Севастополі. Знищено до трьох БПЛА "Mohajer-6" та два БПЛА "Форпост", які використовувалися для розвідки в Чорному морі.
Підрозділи Військово-морських сил України знищили пункт розгортання російських безпілотників у тимчасово окупованому Криму, уражено кілька апаратів, які слугували для розвідки в акваторії Чорного моря. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, підрозділи та засоби ВМС ЗСУ провели успішний удар по пункту базування безпілотних літальних апаратів "Форпост" і "Mohajer-6" на аеродромі "Херсонес" у місті Севастополь, що на тимчасово окупованій території Криму.
У результаті операції було знищено до трьох безпілотників "Mohajer-6" та два БПЛА "Форпост".
Ці апарати російські окупанти використовували для ведення повітряної та морської розвідки в акваторії Чорного моря, відстеження переміщень українських кораблів та ведення спостереження за надводною обстановкою.
У Генштабі підкреслили, що удар суттєво обмежив здатність противника контролювати ситуацію у регіоні, а також продемонстрував ефективність високоточного ураження важливих військових об’єктів окупантів на півострові.
