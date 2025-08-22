Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в Севастополе
Киев • УНН
Подразделения ВМС Украины успешно атаковали пункт базирования беспилотников на аэродроме "Херсонес" в Севастополе. Уничтожено до трех БПЛА "Mohajer-6" и два БПЛА "Форпост", которые использовались для разведки в Черном море.
Подразделения Военно-морских сил Украины уничтожили пункт развертывания российских беспилотников во временно оккупированном Крыму, поражено несколько аппаратов, которые служили для разведки в акватории Черного моря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, подразделения и средства ВМС ВСУ провели успешный удар по пункту базирования беспилотных летательных аппаратов "Форпост" и "Mohajer-6" на аэродроме "Херсонес" в городе Севастополь, на временно оккупированной территории Крыма.
В результате операции было уничтожено до трех беспилотников "Mohajer-6" и два БПЛА "Форпост".
Эти аппараты российские оккупанты использовали для ведения воздушной и морской разведки в акватории Черного моря, отслеживания перемещений украинских кораблей и ведения наблюдения за надводной обстановкой.
В Генштабе подчеркнули, что удар существенно ограничил способность противника контролировать ситуацию в регионе, а также продемонстрировал эффективность высокоточного поражения важных военных объектов оккупантов на полуострове.
