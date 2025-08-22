Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в Севастополе

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
11:01 • 156 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 2968 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 6346 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 5508 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 11123 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 20778 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 40689 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37231 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 47244 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 24675 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.8м/с
68%
741мм
Популярные новости
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 17143 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине22 августа, 02:43 • 17455 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 14608 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 5320 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 6988 просмотра
публикации
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 160 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 40694 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 12857 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 47246 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 131695 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 648 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 17236 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 84515 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 77906 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 75785 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Криптовалюта
Facebook
Нефть

Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в Севастополе

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Подразделения ВМС Украины успешно атаковали пункт базирования беспилотников на аэродроме "Херсонес" в Севастополе. Уничтожено до трех БПЛА "Mohajer-6" и два БПЛА "Форпост", которые использовались для разведки в Черном море.

Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в Севастополе

Подразделения Военно-морских сил Украины уничтожили пункт развертывания российских беспилотников во временно оккупированном Крыму, поражено несколько аппаратов, которые служили для разведки в акватории Черного моря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, подразделения и средства ВМС ВСУ провели успешный удар по пункту базирования беспилотных летательных аппаратов "Форпост" и "Mohajer-6" на аэродроме "Херсонес" в городе Севастополь, на временно оккупированной территории Крыма.

В результате операции было уничтожено до трех беспилотников "Mohajer-6" и два БПЛА "Форпост".

Эти аппараты российские оккупанты использовали для ведения воздушной и морской разведки в акватории Черного моря, отслеживания перемещений украинских кораблей и ведения наблюдения за надводной обстановкой.

В Генштабе подчеркнули, что удар существенно ограничил способность противника контролировать ситуацию в регионе, а также продемонстрировал эффективность высокоточного поражения важных военных объектов оккупантов на полуострове.

Малюк: Крымский мост превратился в аварийную конструкцию после ударов СБУ13.08.2025, 09:46 • 3631 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-морские силы Украины
Вооруженные силы Украины
Кудс Мохаджер-6
Симферополь
Черное море
Крым
Севастополь