Малюк: Крымский мост превратился в аварийную конструкцию после ударов СБУ

Три успешных удара украинской спецслужбы по Крымскому мосту сделали его непригодным для военной логистики рф: сейчас по нему движутся только грузовики до 5 тонн. В частности, последний подводный удар серьезно повредил опоры, а удары по этой конструкции стали визитной карточкой СБУ, сообщил Василий Малюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

На самом деле у нас сотни реализаций, и каждая из них достойна уважения и внимания. Но если нужна какая-то яркая визитная карточка, то это Крымский мост. Первый раз мы заходили с суши, второй раз – заходили по водной глади. И в 2025 году мы зашли под водой. Были нанесены серьезные повреждения соответствующим опорам, так называемым "быкам". И, по сути, мост сегодня функционирует в ограниченном режиме – по нему движутся грузовики весом не более 5 тонн. Никакой военной логистики враг там не перемещает. Поэтому, я бы сказал, это такая аварийная конструкция - отметил Василий Малюк.

По его словам, во время крайней атаки СБУ нанесла по мосту два удара, каждый из которых имел мощность в 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте. При этом, как подчеркнул глава СБУ, спецслужба продолжает выполнять задачи Президента по прекращению российского доминирования в Черном море. Для этого, в частности, развивает направление морских дронов.

Это уже не просто режим камикадзе. Это многоцелевые платформы. Это "авианосцы": они несут на себе FPV, пулеметное вооружение. Они полноценно вступают в бой с вражеской авиацией, минируют и могут делать еще много всего другого - подчеркнул Малюк.

Отвечая на вопрос журналиста об угрозе собственной жизни, Глава СБУ ответил, что после удачных атак на Крымский мост и спецоперации "Паутина" стал одной из топ-целей для врага.

Они вообще над этим постоянно работают. Это их приоритет. Мы это понимаем. Поэтому с позиции безопасности я не могу рассказывать всех деталей, но у меня много запасных командных пунктов. Разумеется, я постоянно меняю места своего проживания. Они не могут дотянуться диверсионно. Поэтому сейчас они ракетно-шахедным способом работают. Впрочем, я вообще от этого не переживаю, меня только это мотивирует. Я же перед вами, сижу, живой, здоровый, улыбаюсь, все нормально - подытожил он.

Напомним

23 июня Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба в третий раз атаковала Крымский мост взрывчаткой общим весом 2200 кг, дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции. Он подчеркнул, что это начало новой эпохи "морской истории".