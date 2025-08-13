$41.450.06
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
06:01 • 1822 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 22489 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 51649 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 39344 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 70857 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
12 августа, 13:29 • 39536 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 40078 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 109233 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98704 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
12 августа, 15:14 • 51654 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
Малюк: Крымский мост превратился в аварийную конструкцию после ударов СБУ

Киев • УНН

 • 54 просмотра

СБУ успешно атаковала Крымский мост трижды, сделав его непригодным для военной логистики рф. Мост теперь функционирует в ограниченном режиме, позволяя движение только грузовиков до 5 тонн.

Малюк: Крымский мост превратился в аварийную конструкцию после ударов СБУ

Три успешных удара украинской спецслужбы по Крымскому мосту сделали его непригодным для военной логистики рф: сейчас по нему движутся только грузовики до 5 тонн. В частности, последний подводный удар серьезно повредил опоры, а удары по этой конструкции стали визитной карточкой СБУ, сообщил Василий Малюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

На самом деле у нас сотни реализаций, и каждая из них достойна уважения и внимания. Но если нужна какая-то яркая визитная карточка, то это Крымский мост. Первый раз мы заходили с суши, второй раз – заходили по водной глади. И в 2025 году мы зашли под водой. Были нанесены серьезные повреждения соответствующим опорам, так называемым "быкам". И, по сути, мост сегодня функционирует в ограниченном режиме – по нему движутся грузовики весом не более 5 тонн. Никакой военной логистики враг там не перемещает. Поэтому, я бы сказал, это такая аварийная конструкция

- отметил Василий Малюк.

По его словам, во время крайней атаки СБУ нанесла по мосту два удара, каждый из которых имел мощность в 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте. При этом, как подчеркнул глава СБУ, спецслужба продолжает выполнять задачи Президента по прекращению российского доминирования в Черном море. Для этого, в частности, развивает направление морских дронов.

Это уже не просто режим камикадзе. Это многоцелевые платформы. Это "авианосцы": они несут на себе FPV, пулеметное вооружение. Они полноценно вступают в бой с вражеской авиацией, минируют и могут делать еще много всего другого

- подчеркнул Малюк.

Отвечая на вопрос журналиста об угрозе собственной жизни, Глава СБУ ответил, что после удачных атак на Крымский мост и спецоперации "Паутина" стал одной из топ-целей для врага.

Они вообще над этим постоянно работают. Это их приоритет. Мы это понимаем. Поэтому с позиции безопасности я не могу рассказывать всех деталей, но у меня много запасных командных пунктов. Разумеется, я постоянно меняю места своего проживания. Они не могут дотянуться диверсионно. Поэтому сейчас они ракетно-шахедным способом работают. Впрочем, я вообще от этого не переживаю, меня только это мотивирует. Я же перед вами, сижу, живой, здоровый, улыбаюсь, все нормально

- подытожил он.

Напомним

23 июня Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба в третий раз атаковала Крымский мост взрывчаткой общим весом 2200 кг, дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции. Он подчеркнул, что это начало новой эпохи "морской истории".

Алена Уткина

Война
Василий Малюк
Украина
Крымский мост