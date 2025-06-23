СБУ про третє ураження Кримського мосту: розпочали нову епоху "морської історії"

СБУ третій раз спрацювала по Кримському мосту вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, та наголосив, що це початок нової епохи "морської історії", передає УНН.

Деталі

Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це - початок нової епохи - заявив Малюк.

Малюк нагадав, що СБУ вже тричі "жалила" міст.

У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії" - сказав Малюк.

Доповнення

3 червня Служба безпеки України повідомила, що провела унікальну спецоперацію та втретє вразила Кримський міст - цього разу під водою.

Тоді речник кремля дмитро пєсков підтвердив атаку на Кримський (Керченський) міст.