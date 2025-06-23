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СБУ про третє ураження Кримського мосту: розпочали нову епоху "морської історії"

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба втретє атакувала Кримський міст вибухівкою загальною вагою 2200 кг, двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції. Він наголосив, що це початок нової епохи "морської історії".

СБУ про третє ураження Кримського мосту: розпочали нову епоху "морської історії"

СБУ третій раз спрацювала по Кримському мосту вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, та наголосив, що це початок нової епохи "морської історії", передає УНН.

Деталі

Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це - початок нової епохи

- заявив Малюк. 

Малюк нагадав, що СБУ вже тричі "жалила" міст.

У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії"

- сказав Малюк. 

Доповнення

3 червня Служба безпеки України повідомила, що провела унікальну спецоперацію та втретє вразила Кримський міст - цього разу під водою.

Тоді речник кремля дмитро пєсков підтвердив атаку на Кримський (Керченський) міст.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології
Малюк Василь Васильович
Служба безпеки України
Україна
Кримський міст
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