СБУ о третьем поражении Крымского моста: начали новую эпоху "морской истории"

СБУ в третий раз сработала по Крымскому мосту взрывчаткой в 1100 кг и ещё 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами и подчеркнул, что это начало новой эпохи "морской истории", передает УНН.

Детали

Скажу откровенно: в третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс ещё 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это - начало новой эпохи - заявил Малюк.

Малюк напомнил, что СБУ уже трижды "жалила" мост.

В 2022 году заходили с суши автомобилем с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ "Sea Baby" по воде. В третий раз в июне этого года мы зашли под водой. Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ДВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории" - сказал Малюк.

Дополнение

3 июня Служба безопасности Украины сообщила, что провела уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой.

Тогда представитель кремля дмитрий песков подтвердил атаку на Крымский (Керченский) мост.