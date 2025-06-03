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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 4620 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео

Київ • УНН

 • 13755 перегляди

Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію та втретє успішно вразила Кримський міст. Цього разу атака була здійснена під водою.

"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео

Служба безпеки України повідомила, що провела унікальну спецоперацію та втретє вразила Кримський міст - цього разу під водою, за даними СБУ, "фактично міст перебуває в аварійному стані", пише УНН.

СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст - цього разу під водою! Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!

- повідомили у СБУ.

За даними СБУ, "підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли". "Фактично міст перебуває в аварійному стані", - зазначили у спецслужбі.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", - зазначив Василь Малюк.

Раніше

У СБУ повідомляли про спецоперацію "Павутина", у результаті якої була уражена стратегічна авіація ворога орієнтовною вартістю 7 млрд доларів США. СБУ вказувала, що вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

СБУ: Атака на аеродроми рф 1 червня знищила стратегічну авіацію на $7 млрд01.06.25, 20:39 • 3708 переглядiв

Попередньо було відомо, що зачепило 41 літак. Згодом у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків. У Генштабі ЗСУ 3 червня, після спецоперації "Павутина", вказали кількість знищених російських літаків - 12.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Крим
Кримський міст
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