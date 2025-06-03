"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео
Київ • УНН
Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію та втретє успішно вразила Кримський міст. Цього разу атака була здійснена під водою.
Служба безпеки України повідомила, що провела унікальну спецоперацію та втретє вразила Кримський міст - цього разу під водою, за даними СБУ, "фактично міст перебуває в аварійному стані", пише УНН.
СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст - цього разу під водою! Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!
За даними СБУ, "підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли". "Фактично міст перебуває в аварійному стані", - зазначили у спецслужбі.
Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", - зазначив Василь Малюк.
Раніше
У СБУ повідомляли про спецоперацію "Павутина", у результаті якої була уражена стратегічна авіація ворога орієнтовною вартістю 7 млрд доларів США. СБУ вказувала, що вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.
СБУ: Атака на аеродроми рф 1 червня знищила стратегічну авіацію на $7 млрд01.06.25, 20:39 • 3708 переглядiв
Попередньо було відомо, що зачепило 41 літак. Згодом у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків. У Генштабі ЗСУ 3 червня, після спецоперації "Павутина", вказали кількість знищених російських літаків - 12.