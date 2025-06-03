"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео

Служба безопасности Украины сообщила, что провела уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой, по данным СБУ, "фактически мост находится в аварийном состоянии", пишет УНН.

СБУ провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой! Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без каких-либо жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано! - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, "подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали". "Фактически мост находится в аварийном состоянии", - отметили в спецслужбе.

Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам рф нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", - отметил Василий Малюк.

Ранее

В СБУ сообщали о спецоперации "Паутина", в результате которой была поражена стратегическая авиация врага ориентировочной стоимостью 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.

СБУ: Атака на аэродромы рф 1 июня уничтожила стратегическую авиацию на $7 млрд

Предварительно было известно, что задело 41 самолет. Впоследствии в ЦПД СНБО сообщили, что уничтожено минимум 13 российских самолетов. В Генштабе ВСУ 3 июня, после спецоперации "Паутина", указали количество уничтоженных российских самолетов - 12.