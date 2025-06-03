Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та 12 літаків

За добу 2 червня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів та 12 літаків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 990800 (+1100) осіб ліквідовано

танків ‒ 10881 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 22671 (+8)

артилерійських систем ‒ 28623 (+48)

РСЗВ ‒ 1402 (+1)

засоби ППО ‒ 1176 (+1)

літаків ‒ 384 (+12)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38748 (+126)

крилаті ракети ‒ 3271 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50607 (+145)

спеціальна техніка ‒ 3905 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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