Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та 12 літаків
Київ • УНН
За 2 червня російська армія втратила 1100 військових та 12 літаків. З 24.02.22 року знищено понад 990000 окупантів.
За добу 2 червня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів та 12 літаків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 990800 (+1100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10881 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 22671 (+8)
- артилерійських систем ‒ 28623 (+48)
- РСЗВ ‒ 1402 (+1)
- засоби ППО ‒ 1176 (+1)
- літаків ‒ 384 (+12)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38748 (+126)
- крилаті ракети ‒ 3271 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50607 (+145)
- спеціальна техніка ‒ 3905 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
Генштаб про ситуацію на фронті: ворог завдав 1353 удари дронами та здійснив 4000 обстрілів02.06.25, 22:54 • 2442 перегляди