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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Гривня

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та 12 літаків

Київ • УНН

 • 912 перегляди

За 2 червня російська армія втратила 1100 військових та 12 літаків. З 24.02.22 року знищено понад 990000 окупантів.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та 12 літаків

За добу 2 червня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів та 12 літаків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 990800 (+1100) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10881 (+7)
      • бойових броньованих машин ‒ 22671 (+8)
        • артилерійських систем ‒ 28623 (+48)
          • РСЗВ ‒ 1402 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1176 (+1)
              • літаків ‒ 384 (+12)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38748 (+126)
                    • крилаті ракети ‒ 3271 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50607 (+145)
                            • спеціальна техніка ‒ 3905 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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