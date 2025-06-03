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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и 12 самолетов

Киев • УНН

 • 304 просмотра

За 2 июня российская армия потеряла 1100 военных и 12 самолетов. С 24.02.22 года уничтожено более 990000 оккупантов.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и 12 самолетов

За сутки 2 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 12 самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 990800 (+1100) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10881 (+7)
      • боевых бронированных машин ‒ 22671 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 28623 (+48)
          • РСЗО ‒ 1402 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1176 (+1)
              • самолетов ‒ 384 (+12)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38748 (+126)
                    • крылатые ракеты ‒ 3271 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50607 (+145)
                            • специальная техника ‒ 3905 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

                              Генштаб о ситуации на фронте: враг нанес 1353 удара дронами и совершил 4000 обстрелов 02.06.25, 22:54 • 2250 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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