Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и 12 самолетов
Киев • УНН
За 2 июня российская армия потеряла 1100 военных и 12 самолетов. С 24.02.22 года уничтожено более 990000 оккупантов.
За сутки 2 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 12 самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 990800 (+1100) человек ликвидировано
- танков ‒ 10881 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 22671 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 28623 (+48)
- РСЗО ‒ 1402 (+1)
- средства ПВО ‒ 1176 (+1)
- самолетов ‒ 384 (+12)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38748 (+126)
- крылатые ракеты ‒ 3271 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50607 (+145)
- специальная техника ‒ 3905 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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