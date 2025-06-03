Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и 12 самолетов

За сутки 2 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 12 самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 990800 (+1100) человек ликвидировано

танков ‒ 10881 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 22671 (+8)

артиллерийских систем ‒ 28623 (+48)

РСЗО ‒ 1402 (+1)

средства ПВО ‒ 1176 (+1)

самолетов ‒ 384 (+12)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38748 (+126)

крылатые ракеты ‒ 3271 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50607 (+145)

специальная техника ‒ 3905 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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