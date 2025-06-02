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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
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Генштаб о ситуации на фронте: враг нанес 1353 удара дронами и совершил 4000 обстрелов

Киев • УНН

 • 146 просмотра

За сутки произошло 117 боевых столкновений. Враг нанес 1353 удара дронами-камикадзе и совершил почти 4000 обстрелов позиций украинских войск на различных направлениях.

Генштаб о ситуации на фронте: враг нанес 1353 удара дронами и совершил 4000 обстрелов

С начала суток произошло 117 боевых столкновений. Враг нанес 1353 удара дронами-камикадзе и совершил почти 4000 обстрелов позиций украинских войск, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

... противник нанес 2 ракетных и 49 авиационных ударов, применив три ракеты и 78 управляемых авиабомб, 1353 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в районе Волчанска и в направлении Довгенького, еще один бой в настоящее время продолжается.

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григоровки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак российских войск в районе Григоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

Сегодня наши войска отбили четыре атаки противника в сторону Белой Горы и Курдюмовки на Краматорском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк и в направлении Яблоновки. Один штурм не завершен.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лысовка, Даченское, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Котляровка, Андреевка и в направлении Покровска. Бои не утихают до сих пор в двух локациях.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 77 и ранили 65 оккупантов на данном направлении; уничтожили три ББМ, 17 автомобилей, 10 мотоциклов, четыре БпЛА, одно средство РЭБ; также повреждены ББМ, три автомобиля, четыре мотоцикла, 2 пушки и БМ-21 "Град" противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 19 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Константинополь, Одрадное, Новоселка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара. Одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили наступление врага вблизи населенного пункта Степное.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 15 атак захватнической армии, еще два боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 18 КАБ, также совершил 150 обстрелов, из которых два – из систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ02.06.25, 08:00 • 3466 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Украина
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