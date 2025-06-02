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Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня
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1 июня, 14:33 • 35047 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

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Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 484 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более 1100 российских военных. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники, в частности танки, артиллерийские системы и БПЛА.

Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на фронте в Украине российская армия потеряла еще более 1100 своих солдат, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.  

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 989700 (+1140) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10874 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 22663 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 28575 (+48)
          • РСЗО ‒ 1401 (0)
            • средства ПВО ‒ 1175 (+2)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38622 (+256)
                    • крылатые ракеты ‒ 3271 (+3)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50462 (+137)
                            • специальная техника ‒ 3905 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

                              В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.

                              Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США. 

                              ВСУ сдерживают наступление российской армии: 107 боев в воскресенье на 10 направлениях фронта02.06.25, 00:55 • 2438 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Служба безопасности Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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