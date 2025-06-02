Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более 1100 российских военных. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники, в частности танки, артиллерийские системы и БПЛА.
В течение минувших суток на фронте в Украине российская армия потеряла еще более 1100 своих солдат, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 989700 (+1140) человек ликвидировано
- танков ‒ 10874 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22663 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 28575 (+48)
- РСЗО ‒ 1401 (0)
- средства ПВО ‒ 1175 (+2)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38622 (+256)
- крылатые ракеты ‒ 3271 (+3)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50462 (+137)
- специальная техника ‒ 3905 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
В россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".
В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.
Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США.
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