Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на фронте в Украине российская армия потеряла еще более 1100 своих солдат, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 989700 (+1140) человек ликвидировано

танков ‒ 10874 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 22663 (+7)

артиллерийских систем ‒ 28575 (+48)

РСЗО ‒ 1401 (0)

средства ПВО ‒ 1175 (+2)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38622 (+256)

крылатые ракеты ‒ 3271 (+3)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50462 (+137)

специальная техника ‒ 3905 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

В россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.

Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США.

ВСУ сдерживают наступление российской армии: 107 боев в воскресенье на 10 направлениях фронта