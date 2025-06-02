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ВСУ сдерживают наступление российской армии: 107 боев в воскресенье на 10 направлениях фронта

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В воскресенье, 01 июня на фронте произошло 107 боев. Самым горячим было на Покровском направлении, где враг совершил 47 штурмов. ВСУ ликвидировали 145 оккупантов и уничтожили много техники.

ВСУ сдерживают наступление российской армии: 107 боев в воскресенье на 10 направлениях фронта

В воскресенье, 01 июня, на российско-украинском фронте зафиксировали 107 боевых столкновений. Силы обороны держат оборону на 10 направлениях и направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления, а также истощение их боевого потенциала. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 01.06.2025 на фронте с начала суток произошло 107 боев.

Противник нанес 3 ракетных и 50 авиационных ударов, применив шесть ракет и 50 управляемых авиабомб, 1396 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Фиголовки, еще два боестолкновения продолжаются в районах Глубокого и Красного Первого.

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь штурмов вражеских войск в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григоровки.

Сегодня наши войска отбили три атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в трех локациях.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 140 оккупантов на данном направлении; уничтожили БТР, 13 автомобилей, девять мотоциклов, 31 БПЛА, два средства РЭБ, станцию визуального наблюдения Муром-М, шесть укрытий для личного состава; также поврежден миномет противника

- говорится в отчете.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Вольного Поля, Богатыря, Константинополя и Отрадного. Одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Ореховском направлении украинские защитники дважды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Степное.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 16 атак захватнической армии, еще три боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 14 КАБ, также совершил 195 обстрелов, из которых шесть – из систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

В мае 2025 года российский враг нарастил наступательные усилия на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно активно враг наступал в начале и в конце мая, пытаясь сохранить высокую интенсивность атак.

Президент Украины предупредил о подготовке рф массированного удара и призвал не игнорировать тревоги01.06.25, 22:13 • 4402 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Вооруженные силы Украины
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