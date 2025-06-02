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ЗСУ стримують наступ російської армії: 107 боїв у неділю на 10 напрямках фронту

Київ • УНН

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У неділю, 01 червня на фронті відбулося 107 боїв. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де ворог здійснив 47 штурмів. ЗСУ ліквідували 145 окупантів та знищили багато техніки.

ЗСУ стримують наступ російської армії: 107 боїв у неділю на 10 напрямках фронту

У неділю, 01 червня, на російсько-українському фронті зафіксували 107 бойових зіткнень. Сили оборони тримають оборону на 10 напрямках та спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу, а також виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 01.06.2025 на фронті від початку доби відбулося 107 боїв.

Противник завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 50 керованих авіабомб, 1396 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів 

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Фиголівки, ще два боєзіткнення тривають в районах Глибокого та Красного Першого.

Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмів ворожих військ в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

Сьогодні наші війська відбили три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Білої Гори на Краматорському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 140 окупантів на даному напрямку; знищили БТР, 13 автомобілів, дев’ять мотоциклів, 31 БпЛА, два засоби РЕБ, станцію візуального спостереження Муром-М, шість укриттів для особового складу; також пошкоджено міномет противника

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Оріхівському напрямку українські захисники двічі відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 16 атак загарбницької армії, ще три боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 14 КАБ, також здійснив 195 обстрілів, з яких шість – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

У травні 2025 року російський ворог наростив наступальні зусилля на 19% у порівнянні з попереднім місяцем. Особливо активно ворог наступав на початку та у кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак.

Президент України попередив про підготовку рф масованого удару та закликав не ігнорувати тривоги01.06.25, 22:13 • 4414 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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