Президент України попередив про підготовку рф масованого удару та закликав не ігнорувати тривоги
Київ • УНН
Розвідка має дані про підготовку Росією масованого удару, тому українцям не варто ігнорувати повітряні тривоги. Україна пропонувала припинення вогню, але Росія відмовилась.
Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки розвідка має дані про підготовку Росією чергового масованого удару. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Глави держави від 01.06.2025.
Ще до початку здійснення цієї операції (операції СБУ зі знищення російської стратегічної авіації – ред.) у нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряні тривоги. У ніч на сьогодні було більше 500 російських ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували "Калібри" з морських носіїв. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатись всіма методами, які доступні Україні і українцям
Володимир Зеленський наголосив, що Україна жодної секунди не хотіла цієї війни і пропонувала припинення вогню, однак росіяни не погодилися на цю пропозицію.
Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі – американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну навіть у таких умовах, коли увесь світ вимагає зупинити вбивства
Він вкотре зауважив, що потрібен тиск на Росію, "який має повернути її до реальності. Тиск санкцій. Тиск наших сил. Тиск дипломатії. Все має працювати разом".
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