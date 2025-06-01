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Президент Украины предупредил о подготовке рф массированного удара и призвал не игнорировать тревоги

Киев • УНН

 • 3342 просмотра

Разведка располагает данными о подготовке Россией массированного удара, поэтому украинцам не стоит игнорировать воздушные тревоги. Украина предлагала прекращение огня, но Россия отказалась.

Президент Украины предупредил о подготовке рф массированного удара и призвал не игнорировать тревоги

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, поскольку разведка располагает данными о подготовке Россией очередного массированного удара. Об этом информирует УНН со ссылкой на ссылкой на вечернее обращение Главы государства от 01.06.2025.

Еще до начала осуществления этой операции (операции СБУ по уничтожению российской стратегической авиации – ред.) у нас были данные разведки о подготовке очередного российского массированного удара. И это очень важно для всех наших людей – не игнорировать воздушные тревоги. В ночь на сегодня было больше 500 российских ударных дронов. Каждую неделю они увеличивали количество единиц на удар. Сейчас они тоже подготовили "Калибры" с морских носителей. Мы понимаем, с кем имеем дело. Мы будем защищаться всеми методами, которые доступны Украине и украинцам

- сказал Президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ни секунды не хотела этой войны и предлагала прекращение огня, однако россияне не согласились на это предложение.

Мы ни секунды не хотели этой войны. Мы предлагали россиянам прекращение огня. Еще с 11 марта на столе – американское предложение полного, безусловного прекращения огня. Именно россияне пожелали продолжать войну даже в таких условиях, когда весь мир требует остановить убийства 

- отметил Глава государства.

Он еще раз заметил, что нужно давление на Россию, "которое должно вернуть ее к реальности. Давление санкций. Давление наших сил. Давление дипломатии. Все должно работать вместе".

Напомним

В СНБО заявили о признаках подготовки россией новых обстрелов Украины. Об этом в контексте заявления президента США Дональда Трампа о разочаровании последними ударами рф по Украине предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко.  

рф вывела два ракетоносителя в Черное море - ВМС ВСУ01.06.25, 06:20 • 9390 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Калибр (семейство ракет)
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
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