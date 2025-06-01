рф вывела два ракетоносителя в Черное море - ВМС ВСУ

Россия вывела в Черное море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет. В Азовском море российские корабли отсутствуют. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 воскресенья, 01 июня в Черном море зафиксировано два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили: в Черное море – 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

По данным ВМС ВСУ, в Черном и Азовском морях 31 мая 2025 года вражеские корабли отсутствовали. В Средиземном море находились 3 корабля рф, один из них с "Калибрами".

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