рф вивела два ракетоносії у Чорне море - ВМС ЗСУ

Росія вивела у Чорне море два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на 06:00 неділі, 01 червня в Чорному морі зафіксовано два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет.

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет - йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

За даними ВМС ЗСУ, у Чорному та Азовському морях 31 травня 2025 року ворожі кораблі були відсутні. У Середземному морі перебували 3 кораблі рф, один з них з "Калібрами".

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