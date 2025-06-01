рф вивела два ракетоносії у Чорне море - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
В Чорному морі зафіксовано два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 12 ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні.
Росія вивела у Чорне море два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на 06:00 неділі, 01 червня в Чорному морі зафіксовано два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет.
В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
За даними ВМС ЗСУ, у Чорному та Азовському морях 31 травня 2025 року ворожі кораблі були відсутні. У Середземному морі перебували 3 кораблі рф, один з них з "Калібрами".
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