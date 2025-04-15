Агресор тримає у Середземному морі 7 кораблів, два з них з "Калібрами"

У Середземному морі перебуває сім російських суден, з яких два мають крилаті ракети "Калібр" із можливістю залпу до 22 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.