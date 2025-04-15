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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25033 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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У Середземному морі агресор тримає три кораблі з 26 ракетами "Калібр"

В акваторії Середземного моря знаходяться три російські судна з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Вони здатні здійснити залп до 26 ракет.

Війна • 15 квітня, 03:34 • 674 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня 2025 року в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.

Війна • 13 квітня, 03:13 • 20471 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".

Війна • 10 квітня, 04:20 • 98482 перегляди

рф тримає в Середземному морі 26 ракет "Калібр" на трьох кораблях

В Середземному морі перебувають три російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр". В Чорному й Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

Війна • 9 квітня, 03:25 • 4849 перегляди

У Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні - ВМС ЗСУ

Станом на 04. 04.2025, у Чорному й Азовському морях немає ворожих кораблів. В Середземному морі 4 кораблі, з них 3 з 26 крилатими ракетами "Калібр".

Війна • 4 квітня, 03:45 • 4579 перегляди

У Середземному морі чергують 3 ворожі судна з 26 ракетами "Калібр" на борту

В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.

Війна • 3 квітня, 03:16 • 6716 перегляди

У Чорному та Середземному морях чергують кораблі рф з ракетами "Калібр" на борту

В Чорному морі 2 ворожі судна з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, три з яких мають 26 ракет. Агресор порушує угоди, вимикаючи ідентифікаційні системи.

Війна • 2 квітня, 03:43 • 11848 перегляди

У Чорному морі чергують російські кораблі: є загроза ракетного удару

В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет із залпом до 26 ракет.

Війна • 31 березня, 04:38 • 13976 перегляди

У Чорному морі один корабель з "Калібрами", в Середземному – чотири

В Чорному морі один ворожий корабель з ракетами "Калібр", а в Середземному морі – чотири російські кораблі, три з яких є носіями "Калібрів" із 26 ракетами. В Азовському морі ворожі судна відсутні.

Війна • 28 березня, 04:45 • 27123 перегляди

В Чорному морі перебуває ворожий корабель з ракетами, в Середземному – чотири

Військово-морські сили України повідомляють про присутність ворожих кораблів у Чорному та Середземному морях. Загальний залп крилатих ракет може сягати 26 одиниць.

Війна • 27 березня, 05:06 • 27625 перегляди

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В акваторії Чорного моря знаходяться три ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр", здатні здійснити залп до 12 ракет. росія продовжує ігнорувати міжнародні морські конвенції.

Війна • 24 березня, 05:12 • 149560 перегляди

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі знаходяться чотири російські військові судна, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр", їх загальний залп може сягати 26 ракет. В Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

Війна • 18 березня, 04:23 • 111389 перегляди

ВМС ЗСУ: росія вивела всі кораблі з Чорного та Азовського морів

Станом на 17 березня 2025 року, російські військові кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях. У Середземному морі перебуває 4 ворожі кораблі з ракетами.

Війна • 17 березня, 05:38 • 21793 перегляди

росія вивела з Чорного моря ракетоносій «Калібрів» - ВМС ЗСУ

росія вивела з Чорного моря корабель з 4 «Калібрами». При цьому в Середземному морі країна-агресорка тримає 3 ракетоносії з 26 ракетами.

Війна • 13 березня, 04:59 • 26070 перегляди

У Чорному морі чергує російський ракетоносій з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 4 ракет. Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

Війна • 12 березня, 05:34 • 19429 перегляди

рф розмістила у Середземному морі кораблі з 26 "Калібрами" - що відомо

У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі, з яких 3 озброєні "Калібрами". Через Керченську протоку пройшло 6 суден, а в Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не помічено.

Новини Світу • 2 березня, 04:43 • 105096 перегляди

У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі рф

У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. У Середземному морі перебувають 4 кораблі РФ, з яких 3 мають на озброєнні "Калібри" із загальним залпом 26 ракет.

Війна • 27 лютого, 05:13 • 28128 перегляди

рф тримає в Чорному та Середземному морях 5 кораблів з "Калібрами"

У Чорному морі перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, три з яких мають на борту 26 крилатих ракет.

Новини Світу • 22 лютого, 04:59 • 29946 перегляди

рф тримає в Середземному морі 3 кораблі з "Калібрами"

У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі, але в Середземному морі перебувають 4 російські судна. Три з них мають на озброєнні крилаті ракети "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет.

Війна • 15 лютого, 05:05 • 33960 перегляди

У Чорному морі перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожих кораблів немає, а в Середземному - 3 кораблі, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".

Війна • 12 лютого, 05:05 • 30855 перегляди

росія вивела у Чорне море два носії "Калібрів", загальний залп - до чотирьох ракет

У Чорному морі знаходяться 2 російські кораблі, здатні нести до 4 ракет "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 можуть нести до 22 крилатих ракет.

Війна • 3 лютого, 05:22 • 29552 перегляди

У Чорному морі 2 бойових ворожих кораблі, з яких один є носієм "Калібрів"

У Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, один з яких несе 4 ракети "Калібр". У Середземному морі 6 кораблів рф, з них 2 носії "Калібрів" із 22 ракетами.

Війна • 2 лютого, 04:40 • 31796 перегляди

У Чорному морі перебуває ворожий ракетоносій з "Калібрами"

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 ракет "Калібр".

Війна • 23 січня, 05:29 • 29696 перегляди

росія вивела у Чорне море ракетоносій – ВМС

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".

Війна • 21 січня, 05:10 • 115429 перегляди

У Середземному морі виявлено 6 ворожих кораблів з "Калібрами"

У Середземному морі перебувають 6 російських кораблів, два з яких мають ракети "Калібр" із загальним залпом до 22 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.

Війна • 20 січня, 04:32 • 31454 перегляди

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні

У Чорному та Азовському морях станом на ранок 16 січня не зафіксовано жодного ворожого корабля. У Середземному морі перебувають 7 кораблів РФ, з яких 2 несуть ракети "Калібр".

Війна • 16 січня, 05:29 • 22805 перегляди

рф розмістила 15 кораблів у Чорному та Середземному морях: 6 з "Калібрами"

У Чорному та Середземному морях перебувають 15 російських кораблів, з них 6 оснащені ракетами "Калібр". Загальний ракетний потенціал становить 50 ракет.

Війна • 14 січня, 04:53 • 25666 перегляди

Агресор тримає у Чорному та Середземному морях кораблі з крилатими ракетами

У Чорному морі перебуває один російський корабель із 4 "Калібрами". У Середземному морі - 7 кораблів, два з яких мають на борту до 22 крилатих ракет.

Війна • 12 січня, 04:58 • 54468 перегляди

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих військових кораблів. У Середземному морі перебувають 7 кораблів рф, з яких 2 несуть "Калібри" із загальним залпом 22 ракети.

Війна • 9 січня, 04:58 • 31317 перегляди

Агресор тримає у Середземному морі 7 кораблів, два з них з "Калібрами"

У Середземному морі перебуває сім російських суден, з яких два мають крилаті ракети "Калібр" із можливістю залпу до 22 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

Війна • 8 січня, 04:44 • 24906 перегляди