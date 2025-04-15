В акваторії Середземного моря знаходяться три російські судна з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Вони здатні здійснити залп до 26 ракет.
13 квітня 2025 року в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.
За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".
В Середземному морі перебувають три російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр". В Чорному й Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
Станом на 04. 04.2025, у Чорному й Азовському морях немає ворожих кораблів. В Середземному морі 4 кораблі, з них 3 з 26 крилатими ракетами "Калібр".
В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.
В Чорному морі 2 ворожі судна з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, три з яких мають 26 ракет. Агресор порушує угоди, вимикаючи ідентифікаційні системи.
В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет із залпом до 26 ракет.
В Чорному морі один ворожий корабель з ракетами "Калібр", а в Середземному морі – чотири російські кораблі, три з яких є носіями "Калібрів" із 26 ракетами. В Азовському морі ворожі судна відсутні.
Військово-морські сили України повідомляють про присутність ворожих кораблів у Чорному та Середземному морях. Загальний залп крилатих ракет може сягати 26 одиниць.
В акваторії Чорного моря знаходяться три ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр", здатні здійснити залп до 12 ракет. росія продовжує ігнорувати міжнародні морські конвенції.
У Середземному морі знаходяться чотири російські військові судна, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр", їх загальний залп може сягати 26 ракет. В Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
Станом на 17 березня 2025 року, російські військові кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях. У Середземному морі перебуває 4 ворожі кораблі з ракетами.
росія вивела з Чорного моря корабель з 4 «Калібрами». При цьому в Середземному морі країна-агресорка тримає 3 ракетоносії з 26 ракетами.
В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 4 ракет. Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.
У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі, з яких 3 озброєні "Калібрами". Через Керченську протоку пройшло 6 суден, а в Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не помічено.
У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. У Середземному морі перебувають 4 кораблі РФ, з яких 3 мають на озброєнні "Калібри" із загальним залпом 26 ракет.
У Чорному морі перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, три з яких мають на борту 26 крилатих ракет.
У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі, але в Середземному морі перебувають 4 російські судна. Три з них мають на озброєнні крилаті ракети "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет.
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожих кораблів немає, а в Середземному - 3 кораблі, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".
У Чорному морі знаходяться 2 російські кораблі, здатні нести до 4 ракет "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 можуть нести до 22 крилатих ракет.
У Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, один з яких несе 4 ракети "Калібр". У Середземному морі 6 кораблів рф, з них 2 носії "Калібрів" із 22 ракетами.
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 ракет "Калібр".
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".
У Середземному морі перебувають 6 російських кораблів, два з яких мають ракети "Калібр" із загальним залпом до 22 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.
У Чорному та Азовському морях станом на ранок 16 січня не зафіксовано жодного ворожого корабля. У Середземному морі перебувають 7 кораблів РФ, з яких 2 несуть ракети "Калібр".
У Чорному та Середземному морях перебувають 15 російських кораблів, з них 6 оснащені ракетами "Калібр". Загальний ракетний потенціал становить 50 ракет.
У Чорному морі перебуває один російський корабель із 4 "Калібрами". У Середземному морі - 7 кораблів, два з яких мають на борту до 22 крилатих ракет.
У Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих військових кораблів. У Середземному морі перебувають 7 кораблів рф, з яких 2 несуть "Калібри" із загальним залпом 22 ракети.
У Середземному морі перебуває сім російських суден, з яких два мають крилаті ракети "Калібр" із можливістю залпу до 22 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.