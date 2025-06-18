18 червня: у Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
Київ • УНН
У Чорному та Азовському морях 18 червня не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет.
Станом на 18 червня у Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на 06:00 18.06.2025 у Чорному та Азовському морях російських кораблів немає. Водночас у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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