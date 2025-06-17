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Інструкція з виживання: як діяти, щоб вибратися з-під завалів після обстрілу

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Поради від ДСНС та медиків: як вижити під завалами після обстрілу. Головне - подавати сигнали, не розбирати завали самотужки і зберігати тепло.

Інструкція з виживання: як діяти, щоб вибратися з-під завалів після обстрілу

На тлі посилення російських авіаударів по житлових кварталах українці дедалі частіше опиняються під завалами власних будинків. У критичний момент головне - зберегти спокій і знати базові правила виживання. Як подати сигнал рятувальникам, чому не можна різко звільняти затиснуту кінцівку та як уникнути переохолодження? Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав поради від ДСНС та медичного батальйону "Госпітальєри", перевірені в умовах реальних рятувальних операцій, передає УНН.

Якщо ви опинилися під завалами

Ваше головне завдання - зробити все можливе, аби рятувальники могли вас виявити. Для цього подавайте будь-які сигнали: голосно кличте на допомогу, бийте по металевих або бетонних поверхнях, подавайте звукові сигнали свистком або використовуйте світло - наприклад, увімкніть ліхтарик чи екран телефону.

Особливо важливо робити це під час так званих "хвилин тиші", коли рятувальні бригади повністю зупиняють роботу техніки, аби прислухатися до будь-яких ознак життя під уламками. Саме у ці моменти кожен звук може стати вашим шансом на порятунок. Якщо маєте сили - не мовчіть.

Не використовуйте вогонь (сірники, запальнички), адже навіть невелика іскра може спричинити вибух або загоряння через можливий витік газу. Не намагайтеся розбирати завали самотужки - це може призвести до повторного обвалу.

Якщо вдалося вибратися самостійно, перевірте стан свого тіла: чи немає травм. Якщо можете - надайте собі чи іншим першу допомогу.

Якщо уламки затиснули кінцівки

Іноді людина під завалами опиняється затиснутою частинами конструкцій. Якщо кінцівка не сильно травмована і її можна без труднощів звільнити - дійте обережно. Але якщо вивільнити її неможливо без сторонньої допомоги, не робіть цього самостійно, особливо без накладання турнікета. Пошкодження великих судин може призвести до критичної крововтрати.

Особливу загрозу становлять ситуації, коли кінцівка знаходиться під тиском понад дві години. Це провокує зупинку кровообігу в тканинах і накопичення токсичних речовин. Якщо різко зняти тиск, ці токсини потраплять у кровотік і можуть викликати важкі ускладнення - зокрема, гостру ниркову недостатність або навіть зупинку серця.

Щоб уникнути цього, накладіть турнікет трохи вище місця тиску (на 5–8 см вище, але не на суглоб). Обов’язково вкажіть час накладання - наприклад, написом на шкірі. Турнікет має знімати лише медичний працівник.

Як зберегти тепло під завалами

Навіть якщо температура на вулиці не надто низька, людина, яка втратила багато крові або зазнала поранень, швидко охолоджується. Переохолодження в таких умовах - серйозна загроза, оскільки воно може викликати зупинку серця, гіпоксію чи втрату свідомості.

Щоб не допустити переохолодження:

  • утеплюйтеся всім, що є під рукою - одягом, рушниками, простирадлами;
    • особливу увагу зверніть на голову, шию і грудну клітку - ці зони втрачають тепло найшвидше;
      • не лягайте прямо на холодну землю чи бетон - підкладіть щось під себе;
        • уникайте вживання алкоголю - він лише створює відчуття тепла, а насправді посилює втрату температури тіла.

          Що слід тримати під рукою на випадок нічного обстрілу

          Більшість ударів ворога відбуваються вночі, коли часу на збори немає. Щоб не витрачати дорогоцінні хвилини, заздалегідь підготуйте "тривожний набір" і зберігайте його поруч з ліжком:

          • базова аптечка: турнікет, кровоспинні засоби, бандаж, термоковдра, ножиці, маркер;
            • джерело світла: ліхтарик або налобний ліхтар;
              • пляшка води;
                • павербанк (заряджений);
                  • свисток для подачі сигналу.

                    Звісно жодна пам’ятка не замінить практичні навички. Краще пройти курси домедичної допомоги - саме тренування дають змогу не розгубитися й діяти впевнено, коли йдеться про життя, - зазначають Госпітальєри.

                    Як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону26.05.25, 12:56 • 4142 перегляди

                    Альона Уткіна

                    Альона Уткіна

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