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Як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Дмитро Лубінець дав поради, як підтримати колишніх полонених. Важливо проявляти повагу, емпатію та дотримуватися психологічних кордонів.

Як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону

В Україні під час війни стає все більше людей, звільнених з російської неволі. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, яким чином їм допомогти адаптуватися та як підтримати колишніх полонених, передає УНН.

Деталі

Як підтримати та поводитися з колишніми полоненими:

Повага як фундамент 

Поводьтеся з людиною гідно, не як з "жертвою", а як з тим, хто пройшов випробування і вижив. Не використовуйте слово "полонений", краще "воїн, який пережив полон".

Емпатія і вдячність

Проявляйте щиру повагу, вдячність, але без пафосу. Говоріть про свої почуття: "Мені важливо, що ти повернувся"; "Я не уявляю, що ти пережив, але я поруч".

Ніколи не говоріть "Забудь" або "Це все в минулому" - це знецінює досвід. 

Дотримання психологічних і тілесних кордонів

Не торкайтеся до людини, не обіймайте, не беріть особисті речі без дозволу.

Дотримуйтеся часових меж, не затягуйте зустрічі, не порушуйте ритму дня.

Водночас з розумінням сприймайте, якщо сама людина іноді порушує ці межі – це частина її відновлення. 

Комунікація без травматизації 

Не запитуйте з цікавості про полон: "А що там було?", "Тебе катували?".

Якщо людина сама ділиться – слухайте без оцінок, не перебивайте, не ставте провокаційних запитань.

Якщо розповідь надто емоційна – м’яко поверніть до "тут і тепер": "Я з тобою, ми зараз у безпеці, ти вже не там". 

Право вибору

Завжди залишайте за людиною право відмовитися, змінити тему, зробити паузу. Не нав’язуйте допомогу.

Краще запитати: "Чим я можу бути корисним?, "Як тобі зручніше говорити про це – зараз чи потім?". 

Чесність і реалістичність

Не обіцяйте те, чого не можете виконати: "Психолог тебе вилікує", "Все забудеться". Замість цього "Ми будемо шукати підтримку разом", "Це непросто, але є способи, які можуть полегшити твій стан". 

Фокус на теперішньому і ресурсах

Розмовляйте про сьогодення: як почувається, що відчуває, що хоче зробити сьогодні. Підкреслюйте ресурси та силу, які допомогли вижити: "Твоя витримка", "Твоє рішення боротися", "Твоя сила волі".

Допомагайте планувати майбутнє, навіть дрібне: "Хочеш вийти сьогодні на вулицю? Можемо разом".

Повертайтеся до тем улюблених занять (хобі), того, що приносило задоволення до потрапляння у полон: "Ти чудовий хокеїст/футболіст…", "Ми любимо з тобою гуляти…", "Давай разом поїдемо туди, де є гарні спільні спогади…".

Робота з фізичним болем та униканням

Не підтримуйте уникання медичної допомоги: "Біль – це важливо, бо його можна зменшити".

Аргументуйте "Після лікування ти зможеш краще спати", "Буде більше енергії".

Додатково варто пам’ятати:

  • не вимагайте повернення до норми;
    • дайте час, прийняття та підтримку;
      • не порівнюйте: «інші вже адаптувалися»;
        • кожен має свій ритм відновлення;
          • не удавайте, що все «як раніше».

            Прийміть, що людина змінилася – і це нормально.

            Нагадаємо

            УНН із посиланням на джерела повідомляв, що обмін полоненими між Україною та росією у форматі "1000 на 1000" мав проходити в кілька етапів протягом декількох днів.

            Україна здійснила обмін полоненими та повернула 390 людей.

            Президент України Володимир Зеленський, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, Служба безпеки України та інші поділилися новими щемливими фото та відео з поверненням українських захисників під час другого дня обміну з рф у форматі "1000 на 1000". 

            25 травня відбувся третій етап обміну військовополоненими "1000 на 1000", про який домовилися в Туреччині. Додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та працівники Держспецтрансслужби. 

            Яна Соколівська

            Яна Соколівська

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