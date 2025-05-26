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Як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Дмитро Лубінець дав поради, як підтримати колишніх полонених. Важливо проявляти повагу, емпатію та дотримуватися психологічних кордонів.

Як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону

В Украине во время войны становится все больше людей, освобожденных из российской неволи. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, каким образом им помочь адаптироваться и как поддержать бывших пленных, передает УНН.

Детали

Как поддержать и обращаться с бывшими пленными:

Уважение как фундамент

Обращайтесь с человеком достойно, не как с "жертвой", а как с тем, кто прошел испытания и выжил. Не используйте слово "пленный", лучше "воин, переживший плен".

Эмпатия и благодарность

Проявляйте искреннее уважение, благодарность, но без пафоса. Говорите о своих чувствах: "Мне важно, что ты вернулся"; „Я не представляю, что ты пережил, но я рядом".

Никогда не говорите "Забудь" или "Это все в прошлом" - это обесценивает опыт.

Соблюдение психологических и телесных границ

Не прикасайтесь к человеку, не обнимайте, не берите личные вещи без разрешения.

Придерживайтесь временных границ, не затягивайте встречи, не нарушайте ритм дня.

При этом с пониманием воспринимайте, если сам человек иногда нарушает эти границы - это часть его восстановления.

Коммуникация без травматизации

Не спрашивайте из любопытства о плене: "А что там было?", „Тебя пытали?".

Если человек сам делится - слушайте без оценок, не перебивайте, не задавайте провокационных вопросов.

Если рассказ слишком эмоциональный - мягко верните к "здесь и сейчас": "Я с тобой, мы сейчас в безопасности, ты уже не там".

Право выбора

Всегда оставляйте за человеком право отказаться, сменить тему, сделать паузу. Не навязывайте помощь.

Лучше спросить: "Чем я могу быть полезным?", „Как тебе удобнее говорить об этом - сейчас или потом?".

Честность и реалистичность

Не обещайте то, чего не можете выполнить: "Психолог тебя вылечит", „Все забудется". Вместо этого "Мы будем искать поддержку вместе", "Это непросто, но есть способы, которые могут облегчить твое состояние".

Фокус на настоящем и ресурсах

Говорите о настоящем: как чувствует себя, что чувствует, что хочет сделать сегодня. Подчеркивайте ресурсы и силу, которые помогли выжить: "Твоя выдержка", „Твое решение бороться", „Твоя сила воли".

Помогайте планировать будущее, даже мелкое: "Хочешь выйти сегодня на улицу? Можем вместе".

Возвращайтесь к темам любимых занятий (хобби), того, что приносило удовольствие до попадания в плен: "Ты замечательный хоккеист/футболист...", „Мы любим с тобой гулять...", „Давай вместе поедем туда, где есть хорошие общие воспоминания...".

Работа с физической болью и избеганием

Не поддерживайте избегание медицинской помощи: "Боль - это важно, потому что ее можно уменьшить".

Аргументируйте "После лечения ты сможешь лучше спать", "Будет больше энергии".

Дополнительно стоит помнить:

не требуйте возвращения к норме;дайте время, принятие и поддержку;не сравнивайте: "другие уже адаптировались"; каждый имеет свой ритм восстановления; не делайте вид, что все „как раньше".

Примите, что человек изменился - и это нормально.

Напомним

УНН со ссылкой на источники сообщал, что обмен пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000" должен был проходить в несколько этапов в течение нескольких дней.

Украина осуществила обмен пленными и вернула 390 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, Служба безопасности Украины и другие поделились новыми щемящими фото и видео с возвращением украинских защитников во время второго дня обмена с рф в формате "1000 на 1000".

25 мая состоялся третий этап обмена военнопленными "1000 на 1000", о котором договорились в Турции. Домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и работники Госспецтрансслужбы.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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