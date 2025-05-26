Як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону
Киев • УНН
Дмитро Лубінець дав поради, як підтримати колишніх полонених. Важливо проявляти повагу, емпатію та дотримуватися психологічних кордонів.
В Украине во время войны становится все больше людей, освобожденных из российской неволи. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, каким образом им помочь адаптироваться и как поддержать бывших пленных, передает УНН.
Детали
Как поддержать и обращаться с бывшими пленными:
Уважение как фундамент
Обращайтесь с человеком достойно, не как с "жертвой", а как с тем, кто прошел испытания и выжил. Не используйте слово "пленный", лучше "воин, переживший плен".
Эмпатия и благодарность
Проявляйте искреннее уважение, благодарность, но без пафоса. Говорите о своих чувствах: "Мне важно, что ты вернулся"; „Я не представляю, что ты пережил, но я рядом".
Никогда не говорите "Забудь" или "Это все в прошлом" - это обесценивает опыт.
Соблюдение психологических и телесных границ
Не прикасайтесь к человеку, не обнимайте, не берите личные вещи без разрешения.
Придерживайтесь временных границ, не затягивайте встречи, не нарушайте ритм дня.
При этом с пониманием воспринимайте, если сам человек иногда нарушает эти границы - это часть его восстановления.
Коммуникация без травматизации
Не спрашивайте из любопытства о плене: "А что там было?", „Тебя пытали?".
Если человек сам делится - слушайте без оценок, не перебивайте, не задавайте провокационных вопросов.
Если рассказ слишком эмоциональный - мягко верните к "здесь и сейчас": "Я с тобой, мы сейчас в безопасности, ты уже не там".
Право выбора
Всегда оставляйте за человеком право отказаться, сменить тему, сделать паузу. Не навязывайте помощь.
Лучше спросить: "Чем я могу быть полезным?", „Как тебе удобнее говорить об этом - сейчас или потом?".
Честность и реалистичность
Не обещайте то, чего не можете выполнить: "Психолог тебя вылечит", „Все забудется". Вместо этого "Мы будем искать поддержку вместе", "Это непросто, но есть способы, которые могут облегчить твое состояние".
Фокус на настоящем и ресурсах
Говорите о настоящем: как чувствует себя, что чувствует, что хочет сделать сегодня. Подчеркивайте ресурсы и силу, которые помогли выжить: "Твоя выдержка", „Твое решение бороться", „Твоя сила воли".
Помогайте планировать будущее, даже мелкое: "Хочешь выйти сегодня на улицу? Можем вместе".
Возвращайтесь к темам любимых занятий (хобби), того, что приносило удовольствие до попадания в плен: "Ты замечательный хоккеист/футболист...", „Мы любим с тобой гулять...", „Давай вместе поедем туда, где есть хорошие общие воспоминания...".
Работа с физической болью и избеганием
Не поддерживайте избегание медицинской помощи: "Боль - это важно, потому что ее можно уменьшить".
Аргументируйте "После лечения ты сможешь лучше спать", "Будет больше энергии".
Дополнительно стоит помнить:
не требуйте возвращения к норме;дайте время, принятие и поддержку;не сравнивайте: "другие уже адаптировались"; каждый имеет свой ритм восстановления; не делайте вид, что все „как раньше".
Примите, что человек изменился - и это нормально.
Напомним
УНН со ссылкой на источники сообщал, что обмен пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000" должен был проходить в несколько этапов в течение нескольких дней.
Украина осуществила обмен пленными и вернула 390 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, Служба безопасности Украины и другие поделились новыми щемящими фото и видео с возвращением украинских защитников во время второго дня обмена с рф в формате "1000 на 1000".
25 мая состоялся третий этап обмена военнопленными "1000 на 1000", о котором договорились в Турции. Домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и работники Госспецтрансслужбы.